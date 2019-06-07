«Ростех» и «Криптонит» распределили доли в совместном предприятии

Госкорпорация «Ростех» и ООО «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») определили доли участия в совместном предприятии — научно-производственной компании «Криптонит». Подписание соответствующего документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Структура "Ростеха" получит в совместном предприятии блокирующий пакет — 25% и одну акцию. Доля ООО "Криптонит " составит 75% за вычетом одной акции»,— говорится в сообщении госкорпорации.

НПЦ «Криптонит» будет разрабатывать ИТ-продукты гражданского назначения. «Инвестиции в создание новой структуры, которая займется трансфером военных информационных технологий в гражданский сектор, составят 4 млрд руб.»,— отмечается в сообщении.

В июле 2018 года «Ростех» и ИТ-холдинг «Цитадель» договорились о создании совместного предприятия на базе «Криптонита». Инвестиции в проект оценивались в 4 млрд руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Ростех" взял "Цитадель"».