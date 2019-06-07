Акционер банка «Восточный» Аветисян впервые прокомментировал дело Калви

СМИ с подачи представителей фонда Baring Vostok однобоко представляют конфликт, искажая факты, заявил акционер банка «Восточный» Артем Аветисян в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ. Он призвал не связывать корпоративный спор с уголовным делом против основателя фонда Майкла Калви.

«То, что сейчас в СМИ в последнее время с подачи Baring Vostok говорилось, что данное уголовное дело в отношении менеджеров фонда связано с корпоративным спором,— это абсурд и это совершенная ложь»,— сказал господин Аветисян. По его мнению, решение суда не повлияет на корпоративный спор.

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Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Заявитель по уголовному делу акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов сообщил о выводе еще 1,1 млрд руб. Он отметил, что готов просить максимально снизить наказание для обвиняемых, если они вернут банку ущерб в 3,7 млрд руб.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».