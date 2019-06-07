В Петербурге создадут предприятие по производству больших газовых турбин

Структура «Газпромбанка» — АО «РЭП холдинг» — и итальянская компания Ansaldo Energia планируют создать в Петербурге совместное предприятие по производству, ремонту и сервису больших газовых и паровых турбин. Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2019, сообщают «Ведомости».

В новом СП стороны получат по 50%. Предприятие будет выпускать три модели газовых турбин Ansaldo Energia мощностью от 70 до 340 МВт и две модели паровых турбин мощностью от 40 до 350 МВт. Производство разместят на мощностях «РЭП холдинга» на проспекте Обуховской Обороны.

Объем инвестиций в проект стороны не уточняют.