В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству

Председатель правительственного комитета по лесному хозяйству Алибег Гаджиев, а также несколько его подчиненных задержаны в Дагестане по уголовному делу о незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах.

Задержание сотрудников комитета, среди которых оказались три заместителя председателя, а также лесничий и регистратор ведомства, “Ъ” подтвердил источник в правоохранительных органах. О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром. В республиканском управлении Следственного комитета России, которое ведет следствие по делу, до конца дня отказались прокомментировать эту информацию.

По данным на сайте комитета по лесному хозяйству, у председателя Алибега Гаджиева в заместителях числятся Велибек Ферзуллаев, Абдула Муртазалиев и Ибрагим Ибрагимов.

Как сообщал “Ъ”, суд арестовал 329 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане. По данным силовиков, организованное преступное сообщество (ОПС) действовало в интересах бывшего главы столицы республики Саида Амирова.

С 2000 года члены ОПС проводили махинации с находящимися в муниципальной и федеральной собственности земельными участками, переводя их в частную собственность.

Среди обвиняемых по делу — экс-руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов, и. о. руководителя этого же ведомства Шамиль Гаджиев, бывший заместитель мэра Махачкалы Герман Рагимханов, специалисты и эксперты управления Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.

Об аресте имущества бывших чиновников читайте в публикации “Ъ” «Земля потянула на 20 миллиардов рублей».

Юлия Рыбина, Махачкала