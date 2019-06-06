«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки

В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.

«X5 Retail Group и Unilever договорились о реализации партнерской программы по установке в московских магазинах Х5 фандоматов — брендированных автоматов по приему использованной пластиковой тары у населения для последующей переработки»,— сказал господин Шехтерман (цитата по RNS). Сначала программу протестируют на Москве, а если все пройдет удачно — распространят и на другие регионы.

Ранее замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Олег Нилов подготовил законопроект, обязывающий ритейлеров принимать пластиковую и стеклянную тару. По его подсчетам, стоимость одной бутылки может составлять 5–7 руб. Предложение поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

О том, готовы ли россияне отказаться от пластиковой упаковки, читайте в публикации “Ъ”.