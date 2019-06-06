«По сути, с заявлений по поводу Калви начался первый день форума»

Интрига сохраняется: на Петербургском экономическом форуме гадают, появится ли среди участников Майкл Калви. Арест бизнесмена обсуждался и на сессиях. О своих взглядах на громкое дело заявили Алексей Кудрин и Антон Силуанов. Правда, мнения главы Счетной палаты и министра финансов разошлись. Кудрин назвал ситуацию с Калви шоком для российской экономики, а Силуанов частным инцидентом, к которому приковано слишком много внимания. На прямой связи со студией корреспондент «Ъ FM» Дарья Костина, которая находится на форуме.

— Что еще говорят по поводу Калви, и были ли какие-то высказывания на эту тему в кулуарах форума?

— На самом деле, вопрос Калви в кулуарах — один из самых волнующих и представителей бизнеса, и представителей власти, потому что ясности в том, приедет ли господин Калви сегодня или завтра на форум, до сих пор нет. Адвокаты ждут решения, которое примет ФСИН. Мы задавали этот вопрос и господину Жукову, и господину Потанину, и некоторым другим представителям бизнеса, и все как-то очень осторожно на этот счет высказываются. Господин Потанин сказал: «Давайте подождем, проявим терпение». Не хотят представители бизнеса вставать на ту или иную сторону.

Очень показательно, что, по сути, с заявлений по поводу Калви сегодня и начался день на форуме. Это была первая сессия, называлась она «Стимулы роста российской экономики». Одним из первых, кто упомянул дело Калви, был глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сказал, что дело Калви — шок для российской экономики. Пришлось отвечать и министру финансов Антону Силуанову.

Он выступал после Кудрина и сказал, мол, давайте все-таки не будем концентрироваться на этой истории, нам стоит говорить о ситуации в стране в целом, и, конечно, необходимо менять систему работу судов и правоохранителей, чтобы подобные инциденты в России не повторялись.

В общем, тональность была задана с самых первых минут сессии, к которой было очень много внимания приковано. Люди сидели на полу, стояли в коридорах, перед залом и очень внимательно слушали и министра экономического развития Максима Орешкина, и господина Силуанова.

Казалось, что после таких ярких заявлений все немножко успокоится, но с очень значимыми заявлениями сразу после этой сессии выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин, который открывал энергетическую панель. На ней тоже было очень много участников, в проходах лежали фотографы, между залом и сценой, люди стояли в коридорах, занимали часть сцены. Игорь Сечин говорил про санкции, критиковал США и достаточно неожиданно для всех участников рассказал, что «Русал» практически перешел под контроль Соединенных Штатов из-за тех действий, которые были предприняты в отношении Олега Дерипаски. Это тоже в кулуарах сегодня обсуждалось — что будет с нашей алюминиевой отраслью, действительно ли у нее есть какие-то опасения, и стоит ли говорить, что она перешла под контроль Вашингтона.

— Чего еще ожидают на форуме? Какова программа на оставшиеся полдня?

— Основная программа — это подписание соглашений, документов, которое происходит в кулуарах. Сессии проходят в более свободном формате. Заключают очень много контрактов — это и «Аэрофлот», и «Норникель», который в эти минуты, насколько я понимаю, подписывает несколько крупных для себя контрактов с иностранными инвесторами. До выступления Владимира Путина происходит больше кулуарная работа в рамках форума.

Беседовала Наталия Боева