Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином 5 июня

Президент России Владимир Путин 5 июня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который приедет с государственным визитом по приглашению Москвы. «Лидеры обсудят пути дальнейшего углубления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия»,— сообщается на официальном сайте Кремля. Особое внимание будет уделено крупным экономическим и гуманитарным проектам.

По итогам встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин должны подписать пакет документов. Затем лидеры двух стран посетят мероприятие в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.

Глава КНР 6 и 7 июня также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя. О его визите было известно ранее. В мае на встрече в Сочи о визите председателя КНР главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И говорили как о возможности вывести отношения двух стран на еще более высокий уровень.

О встрече глав МИДов читайте в публикации “Ъ” «Черноморский фронт».