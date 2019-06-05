После переговоров Путина с главой КНР подписаны торговые соглашения и заявления

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Москве подписали совместные заявления «о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» и об «укреплении глобальной стратегической стабильности». Также по итогам встречи были подписаны 25 соглашений между российскими и китайскими компаниями, сообщается на сайте Кремля.

В частности, СИБУР заключил соглашение со своим китайским акционером Silk Road Fund об укреплении сотрудничества, чтобы развивать отношения между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком России.Также компания подписала соглашение с Sinopec об условиях сотрудничества в рамках реализации проекта Амурского газохимического комплекса.

НОВАТЭК, Газпром-банк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые соглашения о создании на территории Китая совместного предприятия по торговле сжиженным природным газом на внутреннем рынке.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом по приглашению Москвы. Он также примет участие в Петербургском международном форуме, который пройдет 6–8 июня.

О переговорах лидеров России и Китая — в материале “Ъ FM” «Прорыва ждать не стоит».