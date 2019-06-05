Марк Цукерберг удержался на посту главы Facebook

Попытка сместить Марка Цукерберга вновь провалилась. Как выяснилось, все больше акционеров Facebook недовольны его работой и требуют ухода с поста главы совета директоров. На ежегодном собрании за отставку топ-менеджера проголосовали 68% инвесторов. В прошлом году эта же инициатива набрала 51% голосов.

Проблема в том, что Цукерберг занимает еще и должность гендиректора соцсети, так что в его руках сосредоточено слишком много власти, заявил один из держателей акций Джонас Крон: «Это тревожный сигнал для совета директоров и Цукерберга лично. Чего мы добиваемся этим голосованием? Мы хотим, чтобы инвесторы, в том числе с Уолл-стрит, высказали свое мнение. Я думаю, что Цукерберг уважает его и в целом смотрит по сторонам. Во многих других IT-компаниях таких, как Alphabet, Microsoft, другие модели управления, и он мог бы присмотреться к ним».

Акционеры недовольны тем, что Facebook регулярно оказывается в центре скандалов с личными данными пользователей. Кроме того, их не устраивают финансовые показатели соцсети. С июля прошлого года компания подешевела на 40%. Тем не менее Марк Цукерберг может быть спокоен. Ему принадлежит контрольный пакет голосующих акций, что делает его практически неуязвимым, отметил управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Преимущество Марка Цукерберга в том, что он по-прежнему контролирующий акционер. Поэтому без его доброй воли его вряд ли смогут отправить в отставку, им в любом случае нужно с ним договариваться. Позицию акционеров можно понять, потому что они думают, прежде всего, о приросте капитала. Для этого, конечно, гораздо удобнее будет использовать менеджера-функционера».

По мнению акционеров Facebook, на смену Цукербергу должен прийти независимый менеджер. Конкретные имена претендентов они не называют. В случае отставки создателя соцсети акции компании начнут дешеветь, но в долгосрочной перспективе это не будет иметь большого значения, уверен эксперт «Международного финансового центра» Сергей Федоров: «Если мы предположим, что его все-таки сместят с этого поста, первая реакция у рынка, безусловно, будет отрицательной, так как Марк Цукерберг является лицом компании. Но далее потенциальные инвесторы и акционеры, будут обращать внимание на деятельность самой компании. С этой точки зрения у Facebook все достаточно хорошо. Если мы посмотрим на последнюю отчетность за первый квартал 2019 года или за четвертый квартал 2018 года, то мы увидим, что все прогнозы были побиты. На мой взгляд, большую опасность для акций Facebook представляют регулирующие органы и политика конфиденциальности».

Сам Цукерберг, судя по всему, уходить с поста совета директоров не планирует. Глава Facebook неоднократно заявлял, что лучше, чем он, управлять компанией никто не сможет.

Анастасия Ройзман