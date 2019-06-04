Тень подозрений подкосила позиции IT-гигантов на бирже

Google и Facebook подешевели из-за угрозы антимонопольного расследования. К моменту закрытия торгов на NASDAQ акции компаний упали на 6-7%. Ранее стало известно, что Федеральная торговая комиссия и Минюст США планируют изучить, соблюдают ли IT-корпорации антимонопольное законодательство. Если нарушения будут найдены, компании могут быть оштрафованы или принудительно разделены. Пока это только планы, расследование еще не начато, но инвесторы уже беспокоятся.

Каковы могут быть последствия этого расследования, пояснил ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «По сути дела, современные IT-гиганты не занимаются одним или двумя направлениями, они фактически создают целую “экосистему”. В частности, это вселенная развлечений, различных услуг, сервисов, платежей и так далее.

То есть с точки зрения экономики компании начинают становиться слишком значимыми для рынка, так как они подминают под себя практически все возможные направления деятельности.

Возможно, это не устраивает власти США, и они хотят каким-то образом расколоть бизнесы, чтобы они функционировали обособленно. Если компании будут разделены, то отдельные части впоследствии могут быть более привлекательны, чем сегодняшние конгломераты, которые включают в себя все эти направления».

Потери американских IT-гигантов сейчас оцениваются в $182 млрд. Только одна Alphabet — материнская компания Google — подешевела за несколько часов на 57 млрд. Аналитики не исключают еще большего падения котировок на рынке высокотехнологичных компаний. Но связано это не только с антимонопольным расследованием, но и в большей степени с торговыми спорами между США и Китаем, полагает экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов: «Я бы не переоценивал возможности разделения компаний Facebook, Google. Здесь нужно учитывать, что американцы действуют по определенной юридической схеме, которая требует конкретных действий. Если оценивать в процентах вероятность разделения компаний, то я бы поставил не больше 20%. Но даже этого достаточно для того, чтобы крупные фонды выводили средства из этих акций, ведь это “голубые фишки” всего технологического сегмента американского рынка, соответственно, мы наблюдаем серьезные падения этих компаний и в целом индекса.

Но здесь в большей степени играет роль глобальный фактор — та торговая война, которая сейчас идет между Китаем и Соединенными Штатами.

Она, наверное, оказывает наибольшее негативное влияние на динамику всего американского рынка: под угрозой находятся и рынки сбыта американских компаний в азиатском регионе, и определенные комплектующие, которые Китай поставляет в США».

Государственные регуляторы Америки договорились о разграничении полномочий в будущем расследовании против IT-компаний. Как уточняет WSJ, предполагается, что дело Alphabet возьмет на себя Минюст, а Facebook достанется экспертам из Федеральной торговой комиссии. Эта новость потянула за собой и другие компании отрасли, напрямую не связанные с антимонопольным расследованием. Так, обвалом акций завершили торговый день Amazon, Microsoft и Apple.