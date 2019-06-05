Правительство одобрило концепцию нового КоАП

На состоявшемся в среду, 5 июня, совещании правительства была представлена концепция нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Как сообщает пресс-служба кабинета министров, в целом концепция была одобрена.

Работа над документом продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы. 1 июня Министерство юстиции подготовило итоговый вариант.

Текущая версия КоАП была принята в конце 2001 года. С тех пор Госдума приняла более 600 законов о внесении поправок в КоАП, 12 раз изменения вносились постановлениями Конституционного суда (КС). Всего КС вынес с 2002 года 812 определений и 24 постановления по жалобам на КоАП.

Вице-премьер Константин Чуйченко, возглавляющий межведомственную рабочую группу по разработке нового КоАП при правительстве РФ, сообщил “Ъ”, что в документе могут быть усилены процессуальные гарантии лицам, подвергающимся задержаниям и другим мерам, приближенным к уголовной ответственности.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Правонарушителям добавят прав».