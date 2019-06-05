РФПИ: Россия может не продлить сделку с ОПЕК о сокращении добычи

Россия может не продлить сделку с ОПЕК о сокращении добычи нефти на второе полугодие, допустил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью “Ъ”. При этом он подчеркнул, что такое решение не будет выходом из сделки, «которая очень важна для стабилизации рынка».

«То, что сейчас с Саудовской Аравией и со странами ОПЕК есть историческое соглашение, которое выполняется на 100% и которое привело к дополнительным 7 трлн руб. доходов российского бюджета и росту прибыли наших нефтяников более чем на 25%,— это, безусловно, исторический успех России», — считает он. Страны ОПЕК+ должны принять решение о судьбе сделки на встрече в конце июня.

На данный момент Саудовская Аравия выступает за продление сделки. По данным “Ъ”, российские нефтяные компании в основном против сохранения обязательств, которые сдерживают их планы по росту добычи. Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил 4 июня, что не понимает, зачем России сокращать добычу, если взамен на мировой рынок придет нефть из США.

Россия вышла на оговоренный в рамках соглашения ОПЕК уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. баррелей в сутки без учета проектов в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. б/с с учетом СРП, сообщал Минэнерго со ссылкой на главу ведомства Александра Новака. В апреле Россия намерена сохранить добычу нефти на ранее оговоренных уровнях.

Ранее страны ОПЕК решили отложить до мая вопрос о том, стоит ли продлять соглашение о сокращении добычи нефти до конца года. К этому моменту может проясниться вопрос, насколько сильно санкции США сказались на экспорте из Ирана и Венесуэлы. Саудовская Аравия настаивает на продолжении политики сокращения добычи во втором полугодии, видя на рынке избыток нефти. Позиция России по вопросу продления пока не сформирована.

Подробнее — в интервью господина Дмитриева “Ъ”.

О продлении соглашения — в публикации “Ъ” «ОПЕК+ тянет время».

Юрий Барсуков