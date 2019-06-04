НАТО и Украина проведут дополнительные учения в Черном море

НАТО и Украина в июле проведут дополнительные учения в Черном море, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Брюсселе. Генсек НАТО подчеркнул, что альянс продолжит развивать сотрудничество с Киевом.

«Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в обучении Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны»,— сказал господин Столтенберг (цитата по ТАСС).

Владимир Зеленский предложил возобновить работу Комиссии НАТО—Украина. Диалог приостановили по просьбе Будапешта, недовольного языковой политикой Киева в отношении венгерской общины в Закарпатье.

Ранее на встрече с генсекретарем НАТО Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять минские договоренности.

О возможном диалоге Украины и России — в публикации “Ъ FM” «Владимир Зеленский предложил Москве сделать первый шаг».