Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять минские договоренности, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле»,— сказал господин Зеленский (цитата по ТАСС).

23 мая Владимир Зеленский говорил, что не планирует вести переговоры с Россией, а также призывал усилить антироссийские санкции. Спустя два дня господин Зеленский сказал, что первым шагом к диалогу со стороны РФ могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Владимир Зеленский предложил Москве сделать первый шаг».