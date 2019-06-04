Американские ИТ-гиганты потеряли $182 млрд из-за возможного антимонопольного расследования

Суммарная рыночная капитализация четырех американских ИТ-корпораций — Alphabet, Amazon, Apple и Facebook — просела на $182 млрд после того, как стало известно, что в отношении компаний может быть начато антимонопольное расследование в США. Так, на внебиржевых торгах акции Alphabet опустились в цене примерно на 7%, до $1027 — самого низкого уровня за последние пять месяцев. Таким образом, родительская компания Google потеряла за один вечер $57 млрд.

Примерно столько же потеряли Facebook и Amazon. Котировки крупнейшей в мире социальной сети просели на 7,5%, а рыночная капитализация компании снизилась, соответственно, на $55 млрд. Акции Amazon упали только на 4,5%, но в абсолютных цифрах потери онлайн-ритейлера составили $61 млрд.

Меньше всего пострадала Apple, чьи акции по итогам дня упали всего на 1% — до появления сообщений о возможном грядущем расследовании властей США акции производителя iPhone росли на фоне презентации новинок на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference. В итоге рыночная капитализация компании снизилась всего на $9 млрд

Кирилл Сарханянц