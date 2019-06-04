Власти США задумались об антимонопольной проверке Apple, Google, Amazon и Facebook

Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США — в отношении Apple и Google, сообщили источники Reuters.
Ведомства еще не решили, будут ли они начинать эту процедуру, так как результаты невозможно получить быстро. В прошлый раз проверка Google длилась два года.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство юстиции США готовится к антимонопольному расследованию в отношении корпорации Google.
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