«Я совсем не понимаю, чего теперь ожидать»

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» рассказал о «странной проверке» со стороны МВД. Ведомство начало ее якобы по заявлению самого Александра Горбунова, но он утверждает, что не обращался в полицию. Между тем, проверкой занялся Центр по борьбе с экстремизмом. Сам блогер заявил в интервью «Коммерсантъ FM», что скорее всего эта история связана с деятельностью «Сталингулага».

— Расскажите, пожалуйста, что происходит?

— На самом деле, я сам не очень понимаю. Я написал пост в Telegram, и пока больше какой-то новой информации нет. Есть письмо, которое пришло от Главного управления МВД по Москве. Была эта история, когда полицейские в Махачкале приходила к моим родителям, в Москве — к братьям. Тогда родные рассказали, что правоохранители спрашивали про Александра Горбунова в связи с подозрением в телефонном терроризме. Якобы я позвонил и сообщил, что заминирован то ли аэропорт, то ли какой-то объект в Москве. Визиты к моим родным состоялись в конце апреля. После этого никак они себя не проявляли. В пятницу мне позвонила мама и сказала, что на ее адрес пришло письмо от МВД. Причем удивителен тот факт, что я давно уже не зарегистрирован в Махачкале и там не проживаю, а живу в Москве и регистрация у меня московская. Почему-то они продолжали все пихать туда, к родителям. Вот фото письма я выложил на своем Telegram-канале.

— Непонятно пока, в связи с чем проводится проверка?

— Как я понял из этого письма, что якобы я сам обратился в полицию. Это полный бред, я никуда не обращался, никаких с полицией не контактировал, ничего не было. То есть это, вообще, какая-то выдуманная история, и зачем это они сделали, с какой целью и чего теперь ожидать, я совсем не понимаю.

— Вы никак не связываете это, может быть, с какими-то последними постами в «Сталингулаге»?

— Только с этим и может быть связано, потому что других объяснений нет. Но конкретно какой пост мог вызвать такую реакцию, я не могу сказать, понятия не имею.

«Сталингулаг» имеет порядка 370 тыс. подписчиков и стабильно входит в тройку самых популярных Telegram-каналов страны. Автор «Сталингулага» язвительно критикует российскую действительность, посты зачастую содержат нецензурную лексику. Долгое время канал оставался анонимным, существовало множество версий относительно личности его автора. Однако после обысков в Махачкале это изменилось — Александр Горбунов лично признался, что причастен к проекту, назвав свое имя. Блогер дал большое интервью «Би-би-си», в котором рассказал, что у него спинальная мышечная атрофия, из-за чего он передвигается на инвалидной коляске. На вопрос, зачем ему понадобился Telegram -канал, Горбунов ответил «Би-би-си», что «ему просто захотелось писать». «Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда», — сказал он. Помимо «Сталингулага», у Горбунова есть одноименные аккаунты в Twitter и Instagram, а недавно появился и свой YouTube-канал.

— Ваш адвокат Ильнур Шарапов из правозащитной организации «Агора» рассказал, что подал ходатайство об ознакомлении с материалами этого дела. На каком этапе сейчас находится его рассмотрение?

— Теперь мы будем ждать, что нам ответят. В этом письме сказано, что они провели проверку якобы по моему заявлению и существует некое приложение на 14 листах, которое отправлено на рассмотрение в Центр по борьбе с экстремизмом Москвы.

Беседовала Александра Козлова