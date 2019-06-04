Калви до своего ареста купил пропуск на заседание с Путиным на ПМЭФ

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Этот пропуск позволяет посетить пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным на форуме, сообщил Forbes представитель пиар-службы фонда Денис Денисов.

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным»,— сказал господин Денисов.

По его словам, покупать бейдж такого уровня — обычная практика для топ-менеджеров фонда. Стоимость пакета «Премиум» составляет 410 тыс. руб.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви среди участников ПМЭФ. «Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше 15 лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка»,— уточнил пресс-секретарь президента.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В мае адвокаты бизнесмена обратились в Следственный комитет России с просьбой отпустить его на ПМЭФ-2019.

Каковы шансы основателя фонда Baring Vostok посетить мероприятие, читайте в материале “Ъ”.