Геморрагическая лихорадка сорвала детский отдых

Заезд первой смены в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории саратовского природного парка «Кумысная Поляна» и в Татищевском районе Саратовской области, сорван из-за вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это тяжелое инфекционное заболевание, переносчиками которого являются грызуны, может привести к острой почечной недостаточности. На сегодняшний день в больницах региона находятся 333 заразившихся, один человек скончался. В лагерях, где не смогли начать смены вовремя, заявляют о проведении дератизации. В общественной палате региона отмену заездов детей поддерживают.

В Саратовской области отменили заезд первой смены в детские лагеря, расположенные в лесном массиве природного парка «Кумысная Поляна» (Саратов) и в соседнем с городом Татищевском районе. Это связано со вспышкой геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Первая смена должна была начаться в первой половине июня, но проверка качества дератизации показала неудовлетворительные результаты, эксперты заявили о высокой активности природного очага ГЛПС, и заезды были отменены из-за «высоких эпидемиологических рисков», уточнили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области. Всего в лесном массиве Саратова располагается 14 детских оздоровительных учреждений. Информацию о новых датах заездов детей обещали разместить на сайте городского комитета по образованию. В министерстве социального развития региона отметили, что семьям детей, которые планировали отдохнуть в лагерях Саратова и Татищевского района, будет предложен отдых в других оздоровительных учреждениях и муниципальных лагерях дневного пребывания.

ГЛПС (другое название — «мышиная лихорадка») — вирусная инфекция, переносчиками которой являются грызуны. Инфицирование происходит в основном воздушно-пылевым путем: человек вдыхает зараженную пыль. Также есть данные, что мышиная лихорадка передается к человеку алиментарным путем, когда вода или продукты питания инфицируются выделениями зараженных грызунов, либо лихорадка к человеку переходит с инфекцией, которая проникает в организм с грязными руками. ГЛПС характеризуется поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами, поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. На территории Саратовской области находится несколько очагов этого заболевания.

Власти заявляют о спаде массовости заболевания в течение прошедшей недели. По данным регионального министерства здравоохранения на 3 июня, в медицинских учреждениях области остаются 333 заразившихся. За последние несколько дней на лечение поступило пять человек, выписаны 234 пациента.

«В целом диагноз ГЛПС подтвердился у 348 жителей области, у 54 снят»,— уточнила глава регионального минздрава Наталия Мазина. По официальным данным, зарегистрирована одна смерть от ГЛПС: 30 мая в одну из больниц Саратова в критическом состоянии поступила молодая женщина с признаками заболевания, которая менее чем через сутки умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь. В настоящее время следственный отдел по Октябрьскому району проводит проверку по этому факту.

В местном Роспотребнадзоре заявили, что специалисты выдали более 300 предписаний руководителям управляющих компаний, председателям некоммерческих садовых кооперативов, владельцам рынков и торговых комплексов Саратова на принятие профилактических мер.

Министерство природных ресурсов и экологии области организовало дежурство специалистов для ограничения посещения лесного массива населением. По состоянию на 1 июня в Саратове провели дератизацию на территории площадью свыше 1,9 тыс. га, ликвидировали 102 несанкционированные свалки, провели санитарную рубку деревьев и кустарника на площади 27 га, а также очистку от сухостоя и поросли на территории в 127 га. Специалисты Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» (в системе Роспотребнадзора) проводят контроль эффективности дератизации на «Кумысной Поляне». Губернатор Валерий Радаев поручил взять районы с высокой очаговостью ГЛПС «на особый контроль» и принять «все необходимые меры, чтобы исключить риски дальнейшего распространения заболевания».

В детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки» на территории лесного массива отказались прокомментировать ситуацию, заявив, что «вопросы надо задавать Роспотребнадзору».

В лагере отметили, что на его территории нет очага этого заболевания, проведены дератизация и контроль ее качества.

Исполнительный директор детского спортивно-оздоровительного центра «Березка» на территории «Кумысной Поляны» Елена Соколенко также сообщила, что в учреждении провели дератизацию, и экспертиза управления Роспотребнадзора показала, что очага ГЛПС на территории нет. «Две недели назад у нас проводился слет юных полицейских — приезжали 850 детей со всей области, плюс 100 взрослых. Из них 300 человек три дня проживали на территории центра. Информации о том, что кто-то, не дай бог, заболел, не поступало»,— отметила госпожа Соколенко. По ее словам, отмена заезда на деятельности центра не отразилась — смена, в соответствии с графиком, должна открыться 14 июня, до этого будет еще раз проведена дератизация территории.

Представитель института «Микроб» Николай Попов отметил, то вспышка ГЛПС наблюдается раз в пять-семь лет, однако в этом году масштаб ее больше, поскольку увеличение численности переносчиков заболевания началось еще осенью прошлого года: «Зима была теплой. Грызуны чувствовали себя комфортно под снегом в связи с высоким урожаем семян. В этом году на майские праздники горожане массово выехали на "Кумысную Поляну", и в результате мы имеем то, что имеем,— 60% заразившихся получили это заболевание при выезде в лес, 40% — на дачных участках».

Председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни граждан общественной палаты области Наталия Королькова отмечает, что управление Роспотребнадзора «держит ситуацию с ГЛПС под контролем»: «Отмена заезда первой смены в детские лагеря — правильное решение. Неудовлетворительные результаты контроля эффективности дератизации — это очень серьезно».

Марина Ковалева, Саратов