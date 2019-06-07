spb — точка

Концертом в Калининграде начался тур группировки «Ленинград» по стадионам, построенным к чемпионату мира по футболу 2018 года. 14 июня «Ленинград» сыграет на московской арене «Открытие», а 12 октября финиширует на домашнем стадионе — зенитовской «Газпром-Арене», после чего, как объявил лидер группы Сергей Шнуров, прекратит давать публичные концерты. На прощание по просьбе Weekend Сергей Шнуров составил путеводитель по «Ленинграду», в который вошли места, явления, музыкальные стили и люди, без которых невозможно представить главную группу страны, а Борис Барабанов выбрал важнейшие события ее 22-летней истории

1990-е

1990-е не были депрессивным временем. О какой депрессии может идти речь, когда у тебя на каждом шагу продается спирт «Рояль»? Более того, в ларьках продавалась водка в пластиковых стаканах, в народе известная как русский йогурт. 1990-е были вольницей, вакханалией в прямом смысле этого слова.

The Prodigy

Они очень важны для нас не только в рамках концепции концерта как рейва, но и как композиторы, не побоюсь этого слова. Мы прекрасно представляем себе, что The Prodigy делали какую-то часть своей музыки, нарезая чужие треки. Но любой композитор берет чужое, он же не придумывает пианино или сам звуковой ряд.

The Tiger Lillies

В 2005-м мы записали с ними альбом «Huinya». Мне до сих пор нравится их подход, их связь с кабаре, их отстранение от массовой культуры и в то же время попытка по-партизански взломать ее изнутри. Давненько, кстати, я не ходил на их концерты.

алкоголь

Алкоголь привязался к образу «Ленинграда» просто потому, что была такая эпоха — бухали все. Если ты был более или менее честен в своей методологии, то ты это не отрицал. Я бы не сказал, что «Ленинград» пронизан алкогольными парами,— но они там присутствуют. Наверное, такое впечатление сложилось из-за песни «Мне бы в небо»: «Все это похоже на какую-то разводку: наркотики нельзя, но можно водку».

Владимир Высоцкий

Сейчас страной управляют люди, выросшие скорее на Высоцком, нежели на Цое. У нас есть песня «Дороги», сделанная абсолютно под Высоцкого. Это была демонстрация наших возможностей: смотрите, этот надрыв можно симулировать.

деньги

Мы первыми из отечественных артистов опубличили тему денег. Никто до нас не говорил, что выходит на сцену из-за денег. Все как будто занимались исключительно творчеством. Деньги считались категорией, к артисту неприменимой. А мы сделали песни «Мани на кармане», «Когда нет денег, нет любви», а позже, после распада, воссоединялись под лозунгом «Снова живы для наживы».

женщина

Тема женщины возникла у нас, когда «Ленинград» развалился и я думал, что делать дальше: условный нэп закончился, дальше воспевать нэпманский угар было невозможно. Тогда-то я и обнаружил мировую тенденцию, состоящую в том, что женщина диктует даже не моду, а направление движения человечества. Женщины создают огромный рынок рабочих мест, целые индустрии, двигают экономику вперед. Раньше этим занимался мужчина — он мог придумать паровоз, например. А большинство программ для айфона написаны уже для телок. Весь виртуальный мир построен на том, что телки организуют спрос.

Земфира

«Злая певица Земфира» из песни «Интеграл» — это было смешно. Земфира — это антитеза тому, что делаем мы. Вера в настоящее чистое искусство. Представление о сцене как о сакральном служении. Миф о гениальности. Это то, что я постоянно деконструирую.

«Зенит»

На первом же альбоме «Ленинграда» была песня «Зенит». Это было в те времена, когда на их матчи ходили человек сто. Тогда не просто футбол не был популярен — болеть за «Зенит» значило быть в антитезе всему. Но у «Ленинграда» сложились добрые отношения с «Зенитом». Мы выступали перед матчами, ходили всей группой на фанатский сектор. Это до сих пор случается.

Ленинград/Санкт-Петербург

Город, конечно, часть ДНК группы. В истории «Ленинграда» это город с бОльшим количеством коммунальных квартир, чем сейчас, с бОльшим количеством алкашей на углах. В наших песнях действительность описана без преувеличений. Все мифы, традиции, странные словечки, речевые и музыкальные обороты — это все плоть от плоти города.

Егор Летов

В 1980-е Егор Летов воевал с теми мифами, которые и без него были обречены. Хотя на последних пластинках «ГО» мифы были посерьезнее, они были такие, экзистенциальные, про что-то большее. Летов очень ловко деконструировал все внутренние противоречия советского мифа. Весь корпус его произведений можно обозначить одним словом, названием одной его песни — «Реанимация»: попытка спасти то, что умирает.

Юрий Лужков

Запретив концерты «Ленинграда», Лужков отправил нас в турне по заграницам. Ведь все губернаторы смотрели на Москву, и в итоге концерты у нас остались только в Санкт-Петербурге. Но во мне был очень силен дух противоречия, и как раз в этот момент я решил, что распускать «Ленинград» не буду. Кстати, с этими зарубежными гастролями связано то, что мы тогда очень круто выглядели: интернет-магазинов не было, и чтобы быть модным, нужна была малость — нужно было просто одеваться за границей.

мат

Я никогда специально не интегрировал мат в песни. Мат, как и алкоголь, был неотъемлемой частью эпохи. Атмосфера в России без мата никак не объяснялась.

панк

Если человек алкоголик, это не значит, что он панк. И наоборот. Мы же не похожи на Sex Pistols? Значит, мы не панки.

Алла Пугачева

Было время — на альбоме «Хна» это слышно лучше всего,— когда мы эксплуатировали образ «кибер-Пугачевой». Сама она сейчас в культурном пространстве не очень присутствует, но остается влиятельной фигурой. С Пугачевой связано появление феминизма. Выход на сцену не самой симпатичной женщины в не самом симпатичном наряде — это тоже впервые случилось с ней. Многие называли ее вульгарной, хотя буквальное значение этого слова — принадлежать народу, удовлетворять вкус большинства. Отношение к артистам было, как к небожителям. А Пугачева не с небес спускалась на землю, а воспаряла с земли в небеса.

рейв

Я по сути своей в большей степени рейвер, нежели рокер. Я пытаюсь довести зал до экстаза. Поэтому я не выстраиваю концерты «Ленинграда» по традиционным законам драматургии, с непременными перепадами настроения, с акустическими блоками и прочим. На рейве если идет «колбаса», то она и должна идти дальше.

Фото: PhotoXpress.ru Фото: Стомахин Игорь / PhotoXpress.ru Фото: Новиков Денис / PhotoXpress.ru Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

1997 13 января 1997 года — официальный день рождения группы. 1998 «Ленинград» записывает альбом «Пуля» с Игорем Вдовиным в качестве основного вокалиста и Сергеем Шнуровым на подпевках. В роли саунд-продюсера альбома выступает Леонид Федоров («Аукцыон»). 1999 Выходит «Мат без электричества» — первый альбом с Сергеем Шнуровым в качестве основного вокалиста. Хиты альбома — «Дикий мужчина» и «Шоу-бизнес». 2000 Альбом «Дачники» — с программными песнями «День рождения», «Терминатор», «Когда нет денег», «007», «Группа крови», «Прогноз погоды», «Все это рейв» и др.— становится саундтреком всех домашних вечеринок и чуть позже всех шашлык-party страны. 2001 «Ленинград» выступает на фестивалях «Крылья» и «Нашествие», где собирает больше зрителей, чем хедлайнеры-корифеи. 2002 В ряды «Ленинграда» вливается ска-группа Spitfire в полном составе. На альбоме «Пираты XXI века» выходят песни «Мне бы в небо» и «WWW», на долгие годы ставшая визитной карточкой группы. В этом же году Юрий Лужков лично запрещает выступления группы в Москве. 2003 На альбоме «Для миллионов» выходит песня «Меня зовут Шнур» — первый опыт Сергея Шнурова в рэпе. «Менеджер» с того же альбома становится неофициальным гимном отечественного «офисного планктона». 2004 Выходит «Бабаробот, или Как нужно делать саундтреки»: «Ленинград» осваивает очередной новый жанр — рок-оперу. 2005 «Ленинград» записывает рэп-версию песни «Я свободен» из репертуара Валерия Кипелова. К группе присоединяется «альтернативный шансонье» Стас Барецкий. 2006 Выходят альбом «Бабье лето» и DVD «Ленинград жив». 2007 В составе группы появляется певица Юлия Коган, которой в следующей инкарнации группы предстоит стать «кибер-Пугачевой». 2008 Сергей Шнуров распускает «Ленинград». 2009 Сергей Шнуров пишет и играет гаражный рок в составе группы «Рубль», куда вошли участники бывшего «Ленинграда». 2010 «Ленинград» возрождается под девизом «Снова живы для наживы» и переносит акцент с альбомов на видеоклипы. Сергей Шнуров все чаще уступает место на авансцене Юлии Коган. 2011 На альбоме «Вечный огонь» выходит песня «Любит наш народ», заглавие которой — цитата из песни Егора Летова. Клип на песню снимают с участием Васи Обломова и Noize MC. 2012 В качестве вокалистки ушедшую в декрет Юлию Коган заменяет Алиса Вокс-Бурмистрова, с которой «Ленинград» запишет все главные хиты 2010-х и сделает стриптиз частью шоу группы. 2013 Клип на песню «Сумка» знаменует начало новой эпохи в истории «Ленинграда»: теперь длинное и дорогое сатирическое видео для группы важнее самой песни. В этом же году Юлия Коган окончательно покидает «Ленинград». 2014 Несмотря на весьма скептическое отношение к формату альбома, «Ленинград» выпускает сразу два — «Фарш» и «Пляж наш». 2015 «Ленинград» гастролирует с программой хитов, большая часть которых проиллюстрирована популярными клипами в YouTube,— с видео на песню «Вип» начинается сотрудничество группы с режиссером и сценаристкой Анной Пармас. 2016 С выходом клипов на песни «Экспонат» («На лабутенах…») и «В Питере — пить» (оба сняты Анной Пармас) «Ленинград» становится самым популярным поп-проектом России. Место центральной вокалистки после ухода из группы Алисы Вокс занимает Флорида Чантурия. 2017 «Ленинград» отмечает 20-летие и отправляется в юбилейный тур. В состав группы входит рэпер ST (Александр Степанов). 2018 После неожиданного успеха российской сборной на чемпионате мира по футболу песня «Космос» («Ты просто космос, Стас!..») становится неофициальным футбольным гимном России. Концерт «Ленинграда» на петербургском стадионе «Зенит-Арена» собирает рекордные для России 65 000 зрителей. 2019 Сергей Шнуров объявляет о роспуске «Ленинграда» и вместе с группой отправляется в прощальное турне по футбольным стадионам, построенным к ЧМ-2018.

Фото: Елена Бледных Фото: Елена Бледных Фото: Елена Бледных

Россия

Страна тотально, всеобъемлюще влияет на «Ленинград». Мы принадлежим этой территории, мыслим этими культурными штампами, иногда соглашаемся с ними, иногда воюем. Методами, изобретенными не здесь, такими как электрогитара, группа, солист, инстаграм, YouTube, мы пытаемся собрать свою собственную атомную бомбу.

русская литература

Вероятно, можно провести параллель между «Ленинградом» и Михаилом Зощенко. Он тоже существовал на сломе эпох, в период развала и собирания языка заново. Я наблюдал такой слом в 1990-е. Вероятно, вообще можно провести параллель между 1990-ми и нэпом, а 2000-е стали аналогом перехода от нэпа к соцреализму. Авангард и нэпманский угар сошли на нет, и стал зарождаться новый железобетонный стиль.

русский рок

Я могу дать очень простое определение русскому року. Это барды с барабанами. Мы имеем к нему отношение только в силу географических причин. Даже песню «Мне бы в небо» мы не исполняем по причине ее близости к парадигме русского рока. Там нет достаточного градуса лютости, зато есть героизация маленького человека, то есть то, что русский рок как раз любит. Я бы сравнил русский рок с русским марксизмом. То, что у Маркса было описано в книжках в качестве одной из экономических теорий, у нас воплотили в жизнь. То же и с роком. У нас пытались сделать моделью жизни то, что за границей происходило на сцене. Жить по року, жить по Марксу — явления одного порядка.

рэп

Первой песней, в которой мы попробовали рэп, была «Меня зовут Шнур». Но я могу сказать, что меня эта музыкальная форма всерьез не интересовала и сейчас не интересует. То, что мы ее активно используем,— просто реакция на то, что вообще в мире стало много рэпа. Я его использую, как краску. Если что-то вызывает эмоции, это нужно юзать. Но рэп — это не то, на чем музыка остановится.

Аркадий Северный

Общее у нас с ним одно — методология. «Аркадий Северный» — это что? Это любители собрались и делают вид, что они артисты. Без всякой надежды на попадание в телевизор. По этой модели «Ленинград» и создавался на ранних этапах. Северный многое впитывал. Там и цитаты из Аллы Пугачевой, и итальянская эстрада. Мне тоже казалось, что, действуя методом цитирования и копирования, мы находимся в конструкции блатняка.

ска

То, что «Ленинград» играет или играл ска,— это чушь собачья, хоть в одной из песен у нас и есть строчка «хоккейная команда с берегов Невы и музыка, которую играем мы». Многие, когда слышат ярко выраженную вторую долю, сразу определяют это как стиль ска. Но не вся музыка второй доли — ска. Я ни клетку, ни шашечку не люблю, ни в одежде, ни в музыке. А ска — это абсолютно квадратный стиль: начинаешь слушать песню и знаешь, чем она закончится.

советская эстрада

Сегодняшний саунд «Ленинграда» — это советская эстрада, доведенная средствами современного звука и света до адреналинового передоза. Мне кажется, что даже молодежь опознает эти цитаты: могут не знать названий первоисточников, но чувствуют, откуда ветер дует.

Владимир Сорокин

«Ленинград» сформировался под большим влиянием Сорокина, альбом «Дачники» создан под большим впечатлением от его романа «Норма».

СССР

Несмотря на то что сменился флаг, советское никуда не делось, даже звезды на башнях Кремля остались. Остались и советские люди. И я отчасти советский. И даже новое поколение, которое растет в виртуальной реальности, все равно испытывает советское влияние. Откуда берутся такие ритуалы, как Новый год за столом с салатом оливье? Это же передается от родителей к детям. При этом советский проект был насквозь религиозен. Вера в счастливое будущее, то есть в рай. Было и свое учение — «Капитал». И святые были. Был канон. И выход за рамки канона преследовался сильнее, чем в Испании во времена инквизиции. За слово могли упечь, а то и расстрелять. Сейчас мы пребываем примерно в такой же ситуации. Но вот это творение кумиров, оно не только нам свойственно. В Америке то же самое.

Гарик Сукачев

В начале 2000-х мы очень плотно общались. Он проникся к нам, а мне очень нравился альбом «Боцман и бродяга». Я видел в этом что-то корневое. Абсолютно чуждую русскому представлению о жизни тему блюза и стилистику Тома Уэйтса он удачно совместил со странной блатной песней.

Леонид Федоров

Если бы мы не встретили его во время записи альбома «Пуля», никакого «Ленинграда» дальше бы и не было. Чему научил нас Леня Федоров? Это разговор об энергии. Здесь дело не в том, «что», а в том, «как». Он исповедует полную самоотдачу на сцене.

Виктор Цой

Цой появляется в песнях «Ленинграда» на протяжении всей его истории. В моем детстве он был тотален. В первый раз я был на концерте «Кино» в Ленинградском дворце молодежи. Потом я был на какой-то «сборной солянке» в СКК, где играли все, включая московскую группу «Мистер Твистер». Тогда в одном концерте кто только не появлялся. Какая-нибудь Валентина Легкоступова могла выйти перед Цоем — это было в порядке вещей. Не помню, чтобы меня снесло энергией, излучаемой фигурой Цоя. Я помню, что группа «Кино» играла объективно плохо. Не хватало того, что мы знали по записям, а на записи-то, как минимум, два голоса Цоя прописаны, да еще клавиши, электронные барабаны и т. д.

шансон

Блатная песня — тоже всего лишь один из отживших жанров. Даже постшансон, насколько я могу судить, давно испытывает кризис. Наш альбом «Второй магаданский» был игрой, потому что не было «Первого магаданского» и я никогда не был в Магадане. Это был скорее стеб на тему шансона. Блатняк — как сейчас рэп — впитывал все, что было вокруг, поэтому единственная песня, которая осталась в памяти у людей от «Второго магаданского»,— это «Супергуд», сделанная в латино.

«Экспонат»

Песня «Экспонат» настолько классно объяснила сегодняшний день, что прочие дополнения уже практически лишние. В «Экспонате» рассказано о том, как человек становится предметом искусства. Откуда все эти образы в инстаграме? Это процесс создания человеком самого себя, с помощью этого ключа можно вскрыть любую феноменальную успешность, и мне остается только наблюдать, как через это проходят другие. Я не знаю, что еще можно сказать о современности. Все производят примерно одну и ту же музыкальную ткань. Отчасти именно по этой причине я решил распустить «Ленинград». Магазин закрывается. Он может открыться снова. А может и не открыться. Откроется, если что-то принципиально новое появится в самой реальности и у меня будет желание высказаться по этому поводу.