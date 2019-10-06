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06 октября, воскресенье
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06 октября, воскресенье
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19:00
Главные новости за выходные 5–6 октября
17:11
Умер вице-спикер Совета федерации Евгений Бушмин
12:39
Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи
08:00
Главные анонсы 7–13 октября
20:09
Саудовская Аравия работает над исключением Судана из американского списка стран-спонсоров терроризма
19:36
Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР
19:02
Песков рассказал о поездке Путина в тайгу перед днем рождения
19:02
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
18:52
Минздрав: применять технологию геномного редактирования пока рано
18:32
Второй информатор подал жалобу на телефонный разговор Трампа и Зеленского
18:19
КНДР потребовала у США отказа от «враждебной политики»
18:02
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
17:43
Путин: мне неинтересно положение Зеленского
17:05
ТАСС: МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США из-за лайка в Twitter
16:56
Игрока «Крыльев Советов» Соболева впервые вызвали в сборную России
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(обновлено: 06.10.2019)
Замена зеркала в крупнейшем телескопе России
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6
Крупнейший телескоп России вновь разглядел звезды
Проект ценой 250 млн рублей по замене на нем зеркала не удался, пришлось возвращать старое
Через зеркало к звездам
10
Звезды стали дальше
Зеркало Большого телескопа азимутального временно недоступно астрономам
3
«Это зеркало бесценно»
Большой азимутальный телескоп получил обновленное зеркало диаметром 6 метров
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Приложения
Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия