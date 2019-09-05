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09 сентября, понедельник
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00:01
Главные анонсы 9 сентября
04:18
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
06:43
Акимов: для покупки алкоголя можно будет предъявлять мобильный вместо паспорта
08/09
Глава Nissan намерен уйти в отставку из-за того, что получал лишнюю зарплату
06/09
Ferrari не исключает выпуск электрического спорткара
06/09
Спорткар Alpine A110 получил раллийную версию
06/09
MINI готовит электрический компактвэн Traveller
06/09
Audi обновила семейство A5
06/09
Ford показал тизер нового электрокроссовера
06/09
Обновленный Lexus GX 460 будет стоить от 4,5 млн рублей
06/09
Новая Audi RS 7 Sportback дебютирует во Франкфурте
06/09
Skoda показала Kamiq Monte Carlo
06/09
Продажи автомобилей в России в августе сократились на 1,3%
06/09
Toyota представила новую платформу для автомобилей
05/09
Volkswagen анонсировал обновленный электромобиль e-up!
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ПДД и законы
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Автошколы
Начинающим автомобилистам добавят категорий
ГИБДД предложила усложнить допуск к водительским правам
1
Росгонки прокатят с ветерком
Оператор сочинского автодрома собирается зарабатывать на обучении управлению спорткарами
6
Дорога к правам становится длиннее
ГИБДД готовит новые сюрпризы для будущих водителей
20
Езда по любви и езда по расчету
Минтранс меняет систему подготовки водителей
4
Начинающих водителей стало на миллион больше
ГИБДД раскрыла статистику об экзаменах и правах за 2018 год
Автошколы ждут инспекторов в гости
Госавтоинспекция начала проверять учебные организации по новым правилам
2
ГИБДД переходит от практики к теории
На экзамене могут ввести балльную систему и новые задачи
2
ГИБДД тянет руль на себя
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Автошколам назвали проверочное число
ГИБДД будет инспектировать образовательные организации не реже одного раза в пять лет
1
ГИБДД не сдает экзамен по вождению Минэкономики
Ведомства продолжают дискутировать, как проверять водительские навыки
4
Минэкономики перехватывает руль
Ведомство отправило на пересдачу реформу экзаменов на права
17
Соискателей прав ждут новые обязанности
ГИБДД доработала проект объединенного экзамена на права
71
ГИБДД правит правила
Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно
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28 июля в Москве прошло ралли классических машин
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25-летняя история малотоннажного грузовика
Последний «Жук»
В Мексике прекратили выпуск популярной модели Volkswagen
Любовь к ревущему зверю
Состоялись единственные в стране гонки на тракторах
Ретро-ралли Chopard-2019
Как прошла гонка c участием винтажных автомобилей
«Cтавь перед собой цель и достигай ее»
Чем запомнился трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
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6 от 30.07.2019
5 от 18.06.2019
4 от 21.05.2019
3 от 16.04.2019
2 от 26.03.2019
1 от 19.02.2019
10 от 25.12.2018
9 от 26.11.2018
8 от 22.10.2018
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6 от 27.08.2018
5 от 29.06.2018
4 от 28.05.2018
3 от 23.04.2018
2 от 23.03.2018
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия