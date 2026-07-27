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За морями, за лесами

В Переславле-Залесском прошел праздник российского флота

В Переславле-Залесском Ярославской области широко отметили 330-летие российского военно-морского флота. Переславль расположен на берегах Плещеева озера. Здесь Петр I создал свою Потешную флотилию. Она стала школой для будущих военных моряков. Не случайно озеро называют колыбелью русского флота. В юбилейную дату здесь прошли сразу три фестиваля, совпавшие еще и с Днем города. Праздничные события в течение двух дней развернулись на воде и на суше. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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Фестиваль «За морями, за лесами» открыл Петр Первый. Исторических первонажей играли актеры Ярославского академического театра драмы им. Ф. Волкова

Фестиваль «За морями, за лесами» открыл Петр Первый. Исторических первонажей играли актеры Ярославского академического театра драмы им. Ф. Волкова

Фото: администрация Переславля-Залесского

В этом году Российский военно-морской флот празднует свое 330-летие

В этом году Российский военно-морской флот празднует свое 330-летие

Фото: администрация Переславля-Залесского

Официальной датой создания регулярного Военно-морского флота России считается 30 октября 1696 года, но день ВМФ празднуется в последнее воскресенье июля

Официальной датой создания регулярного Военно-морского флота России считается 30 октября 1696 года, но день ВМФ празднуется в последнее воскресенье июля

Фото: администрация Переславля-Залесского

Еще одной точкой притяжения стал пятый фестиваль «Трубеж Фест. Живая вода»

Еще одной точкой притяжения стал пятый фестиваль «Трубеж Фест. Живая вода»

Фото: администрация Переславля-Залесского

Премьера оперы «Русалка» в исполнении Академии хорового искусства имени В.С. Попова в сопровождении симфонического оркестра

Премьера оперы «Русалка» в исполнении Академии хорового искусства имени В.С. Попова в сопровождении симфонического оркестра

Фото: администрация Переславля-Залесского

Представления проходили на лодках, плотах, катамаранах, сапбордах и специальных плавучих платформах

Представления проходили на лодках, плотах, катамаранах, сапбордах и специальных плавучих платформах

Фото: администрация Переславля-Залесского

Фестиваль состоялся на реке Трубеж, впадающей в Плещеево озеро

Фестиваль состоялся на реке Трубеж, впадающей в Плещеево озеро

Фото: администрация Переславля-Залесского

В прошлом году «Трубеж Фест. Живая вода» получил первое место Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление»

В прошлом году «Трубеж Фест. Живая вода» получил первое место Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление»

Фото: администрация Переславля-Залесского

Фестиваль «За морями, за лесами». Кулинарный поединок в исполнении топ-шефа, гастроблогера и телеведущего Григория Мосина

Фестиваль «За морями, за лесами». Кулинарный поединок в исполнении топ-шефа, гастроблогера и телеведущего Григория Мосина

Фото: группа фестиваля ВКонтакте

В музее-усадьбе «Ботик Петра I» состоялся историко-культурный фестиваль «Российскому флоту быть!»

В музее-усадьбе «Ботик Петра I» состоялся историко-культурный фестиваль «Российскому флоту быть!»

Фото: администрация Переславля-Залесского

Возложение цветов к памятнику Петру Первому

Возложение цветов к памятнику Петру Первому

Фото: администрация Переславля-Залесского

«Бал парусов» фестиваля «За морями, за лесами». Выход яхт со светящимися и расписными арт-парусами в акваторию Плещеева озера

«Бал парусов» фестиваля «За морями, за лесами». Выход яхт со светящимися и расписными арт-парусами в акваторию Плещеева озера

Фото: администрация Переславля-Залесского

«Бал парусов» состоялся под аккомпанемент фортепианной музыки

«Бал парусов» состоялся под аккомпанемент фортепианной музыки

Фото: администрация Переславля-Залесского

Аккомпанировал яхтам пианист-виртуоз Никита Тонконогов

Аккомпанировал яхтам пианист-виртуоз Никита Тонконогов

Фото: группа фестиваля ВКонтакте

Завершился праздник выступлением группы артистов Волковского театра ВОЛКОВ БЭНД

Завершился праздник выступлением группы артистов Волковского театра ВОЛКОВ БЭНД

Фото: администрация Переславля-Залесского

Группа исполнила известные хиты и собственный музыкальный перфоманс «Рок валенок»

Группа исполнила известные хиты и собственный музыкальный перфоманс «Рок валенок»

Фото: администрация Переславля-Залесского

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Фестиваль «За морями, за лесами» открыл Петр Первый. Исторических первонажей играли актеры Ярославского академического театра драмы им. Ф. Волкова

Фото: администрация Переславля-Залесского

В этом году Российский военно-морской флот празднует свое 330-летие

Фото: администрация Переславля-Залесского

Официальной датой создания регулярного Военно-морского флота России считается 30 октября 1696 года, но день ВМФ празднуется в последнее воскресенье июля

Фото: администрация Переславля-Залесского

Еще одной точкой притяжения стал пятый фестиваль «Трубеж Фест. Живая вода»

Фото: администрация Переславля-Залесского

Премьера оперы «Русалка» в исполнении Академии хорового искусства имени В.С. Попова в сопровождении симфонического оркестра

Фото: администрация Переславля-Залесского

Представления проходили на лодках, плотах, катамаранах, сапбордах и специальных плавучих платформах

Фото: администрация Переславля-Залесского

Фестиваль состоялся на реке Трубеж, впадающей в Плещеево озеро

Фото: администрация Переславля-Залесского

В прошлом году «Трубеж Фест. Живая вода» получил первое место Международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление»

Фото: администрация Переславля-Залесского

Фестиваль «За морями, за лесами». Кулинарный поединок в исполнении топ-шефа, гастроблогера и телеведущего Григория Мосина

Фото: группа фестиваля ВКонтакте

В музее-усадьбе «Ботик Петра I» состоялся историко-культурный фестиваль «Российскому флоту быть!»

Фото: администрация Переславля-Залесского

Возложение цветов к памятнику Петру Первому

Фото: администрация Переславля-Залесского

«Бал парусов» фестиваля «За морями, за лесами». Выход яхт со светящимися и расписными арт-парусами в акваторию Плещеева озера

Фото: администрация Переславля-Залесского

«Бал парусов» состоялся под аккомпанемент фортепианной музыки

Фото: администрация Переславля-Залесского

Аккомпанировал яхтам пианист-виртуоз Никита Тонконогов

Фото: группа фестиваля ВКонтакте

Завершился праздник выступлением группы артистов Волковского театра ВОЛКОВ БЭНД

Фото: администрация Переславля-Залесского

Группа исполнила известные хиты и собственный музыкальный перфоманс «Рок валенок»

Фото: администрация Переславля-Залесского

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