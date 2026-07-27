27.07.2026, 23:57

За морями, за лесами В Переславле-Залесском прошел праздник российского флота

В Переславле-Залесском Ярославской области широко отметили 330-летие российского военно-морского флота. Переславль расположен на берегах Плещеева озера. Здесь Петр I создал свою Потешную флотилию. Она стала школой для будущих военных моряков. Не случайно озеро называют колыбелью русского флота. В юбилейную дату здесь прошли сразу три фестиваля, совпавшие еще и с Днем города. Праздничные события в течение двух дней развернулись на воде и на суше. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».