Конференция стран—участниц ДЗЯО пройдет без представителей ядерных держав
30 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открывается первая обзорная конференция Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Как ожидается, участие в мероприятии примут дипломаты из 101 государства—участника договора (из которых 75 ратифицировали его, а 26 пока только подписали). Конференции предшествовали совещания участников — в 2022 году в Австрии, в 2023-м в Мексике и в 2025-м в Казахстане. Главная интрига разрешилась заранее: ни одна из девяти ядерных держав присутствовать на встрече не собирается.
Одним из практических результатов открывающегося форума должен стать запуск Международного трастового фонда помощи пострадавшим от испытаний ядерного оружия и реабилитации зараженных территорий, с инициативой создания которого ранее выступила Астана. Власти Казахстана подсчитали, что в результате испытаний на Семипалатинском полигоне (с 1949 по 1991 год) радиоактивным осадкам были подвержены более 1,3 млн человек и были загрязнены обширные участки земли. Между тем пока не совсем понятно, кто и в каком объеме должен вкладываться в новый фонд.
Главной целью обзорной конференции ДЗЯО будет подведение итогов первых пяти лет действия этого договора. С ключевой целью этого соглашения — достижением полной ликвидации ядерного оружия — все плохо. Накануне открытия обзорной конференции созданная в рамках ДЗЯО научно-консультативная группа выпустила доклад, в котором сказано, что в последние годы государства, обладающие ядерным оружием, только наращивали свои арсеналы.