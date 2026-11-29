Одним из практических результатов открывающегося форума должен стать запуск Международного трастового фонда помощи пострадавшим от испытаний ядерного оружия и реабилитации зараженных территорий, с инициативой создания которого ранее выступила Астана. Власти Казахстана подсчитали, что в результате испытаний на Семипалатинском полигоне (с 1949 по 1991 год) радиоактивным осадкам были подвержены более 1,3 млн человек и были загрязнены обширные участки земли. Между тем пока не совсем понятно, кто и в каком объеме должен вкладываться в новый фонд.