Департамент по финансам и бюджету мэрии Сочи возглавила Алла Кувика
Директором департамента по финансам и бюджету администрации Сочи стала Алла Кувика. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».
Ранее подразделение возглавляла Елена Волошина. В ноябре 2025 года она оставила пост, который занимала с апреля 2023-го. Исполняющей обязанности директора была назначена Наталья Белюстова.
Согласно информации с сайта департамента по финансам и бюджету администрации Сочи, Алла Кувика родилась 7 января 1977 года в Кашкадарьинской области Узбекской ССР. В 1998 году она окончила Владикавказский финансово-экономический колледж Министерства финансов РФ по специальности «финансы». В 2002-м окончила Кубанский государственный технологический университет по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 1994 году госпожа Кувика начала работать в финансовом органе Мостовского района (Краснодарский край). Там она занимала различные должности — от ревизора-инспектора по бюджету до заместителя начальника финансового управления. В 2012–2026 годах трудилась председателем контрольно-счетной палаты Мостовского района.