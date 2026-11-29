В 1994 году госпожа Кувика начала работать в финансовом органе Мостовского района (Краснодарский край). Там она занимала различные должности — от ревизора-инспектора по бюджету до заместителя начальника финансового управления. В 2012–2026 годах трудилась председателем контрольно-счетной палаты Мостовского района.