В соцсетях появились кадры длинных очередей на заправках Удмуртии
Минпромторг: запасов топлива в регионе достаточно
Жители Удмуртии пожаловались в соцсетях на очереди на заправках. Кадры длинной цепочки из автомобилей опубликовали в городском сообществе «Ижевск Online». Водители сообщают, что на некоторых АЗС закончился бензин.
В пятницу минпромторг Удмуртии сообщил, что 23 ноября в результате террористической атаки был выведен из строя один из крупных НПЗ. Это привело к сокращению отгрузок с него.
В ведомстве указали на рост отпуска топлива на 70 т в сутки и отметили, что «такой темп потребления может разбалансировать рынок Удмуртии» без объективной необходимости. Запасов топлива в регионе достаточно, ограничений вводить не планируется.