По предварительным данным, пожар произошел утром 29 ноября 2026 года в квартире многоквартирного дома на Арсенальной улице в деревне Новое Девяткино. В результате происшествия пострадали несовершеннолетний мальчик и его бабушка. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался. Женщину госпитализировали.