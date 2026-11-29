СКР возбудил уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в Новом Девяткино
Во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели семилетнего мальчика при пожаре в квартире. Ребенок скончался в больнице, его бабушка была госпитализирована. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону.
Дело возбудил следственный отдел по городу Мурино по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
По предварительным данным, пожар произошел утром 29 ноября 2026 года в квартире многоквартирного дома на Арсенальной улице в деревне Новое Девяткино. В результате происшествия пострадали несовершеннолетний мальчик и его бабушка. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался. Женщину госпитализировали.
Сейчас следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.