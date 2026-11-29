Ребенок погиб при пожаре в квартире во Всеволожском районе
В результате пожара в квартире во Всеволожском районе Ленинградской области погиб ребенок. Возгорание произошло утром 29 ноября в жилом доме на Арсенальной улице.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарные прибыли к дому № 2 и обнаружили возгорание в квартире на пятом этаже. Огонь распространился на площади 6 кв. м.
Из квартиры спасатели вынесли женщину и ребенка без сознания и передали их медикам. Несмотря на усилия врачей, спасти малыша не удалось.