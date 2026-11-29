К лечению депрессии подключают чипы
Каковы перспективы такого метода
В России начали лечить тяжелую депрессию с помощью электродов, вживленных прямо в череп. Пациентке установили нейроимплант компании Neiry. Устройство разместили во внутренних отделах лобных долей мозга на глубине 10 см. Пока речь идет лишь об одном случае. Операция 58-летней пациентки длилась три часа и прошла успешно.
Вторая подобная процедура назначена на декабрь. И, как рассказали “Ъ FM” в компании, практику со временем планируют масштабировать. Однако делать выводы об эффективности лечения пока рано, отмечает руководитель направления нейромодуляции Neiry Анастасия Лисовцева. По ее словам, наблюдение за пациенткой продлится несколько лет:
«Это технология глубокой стимуляции головного мозга. Сама процедура выполняется нейрохирургом в стереотаксической операционной. В ней, помимо всего прочего, есть еще специальная установка — стереотаксис, роботизированная система, которая помогает навигировать сам электрод в нужную мишень в головном мозге у пациента. Это буквально металлическая рама с навигационным роботом.
Как мишень определяют? В предоперационный период врачи смотрят КТ, МРТ головного мозга пациента и определяют индивидуальную траекторию. По ней с помощью канюли вводится через отверстие в черепе электрод на 10 см в глубину. Дальше это еще раз проверяется.
В самой хирургической операции ничего нового нет, но то, что происходит дальше, вот это ноу-хау. Нейромодуляция — только начало.
У нас сейчас пациентка прошла операцию. Следующий этап — минимум год, который нам предстоит, работа между подбором параметров стимуляции и действием лекарств. Предстоит большая работа до тех результатов, которые нужны для активного, масштабного внедрения в клиническую практику. И помимо этого, в России нужно сделать такой прибор, чем мы планируем заняться. Сейчас такого импланта нет, мы планируем его разрабатывать. Где-то это тоже пара-тройка лет вместе с регистрационным удостоверением».
О наборе добровольцев для исследования компания Neiry объявила еще в феврале. Речь шла о лечении двух тяжелых психологических заболеваний — депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства. По словам экспертов, такая операция может улучшить состояние пациентов до 80%.
Этот метод уже применяют при болезни Паркинсона и треморе, отметил главный редактор портала «Нейроновости» и член научного комитета национальной премии «Вызов» Алексей Паевский:
«Просто электроды действительно имплантируются в головной мозг и стимулируют его. Такая методика существует уже лет 40 и применяется при разных заболеваниях. Самое распространенное — при болезни Паркинсона. Такой метод действительно помогает на многие годы снять симптомы тремора или, наоборот, ригидность мышц. Здесь с точки зрения техники ничего сложного нет.
Применение при глубокой и не поддающейся фармакологической терапии депрессии — это гораздо более редкая штука в мире, но она, в принципе, есть. Не так давно вышедший метаанализ показывает, что-то около между 2005-м и 2020-м годами в мире такое лечение было применено к 270 пациентам. Этих данных, конечно, мало, чтобы делать выводы.
Тем более, с одной стороны, они говорят, что стимуляция действительно позволяет в каких-то случаях улучшить состояние, а в некоторых — привести к полной ремиссии. Но, с другой, пока что нет данных, чтобы отличить стимуляцию от ее имитации. Любое исследование должно быть сравнено с плацебо, то есть когда стимуляцию имитируют: просто электроды вводят, но ничего не делают. Поэтому, конечно же, по одному пациенту делать выводов нельзя. Но это вполне научно-клиническая работа, первый шаг. То, что Neiry начала вкладываться в фундаментальную медицину, это хорошо.
Риск побочных эффектов при такой операции не очень велик, если перед этим проведено правильное обследование, размечена операция, и хирург не будет вслепую вводить электроды, не заденет кровеносные сосуды, не будет инсульта и все остальное. Но, безусловно, какой-то риск все равно остается, конечно же».
По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессией страдает около 5% населения, это 322 млн человек. При этом трети из них лечение антидепрессантами не помогает.