Тем более, с одной стороны, они говорят, что стимуляция действительно позволяет в каких-то случаях улучшить состояние, а в некоторых — привести к полной ремиссии. Но, с другой, пока что нет данных, чтобы отличить стимуляцию от ее имитации. Любое исследование должно быть сравнено с плацебо, то есть когда стимуляцию имитируют: просто электроды вводят, но ничего не делают. Поэтому, конечно же, по одному пациенту делать выводов нельзя. Но это вполне научно-клиническая работа, первый шаг. То, что Neiry начала вкладываться в фундаментальную медицину, это хорошо.