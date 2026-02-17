Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bhawika Chhabra / Reuters Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Техногиганты Кремниевой долины активно продвигают будущее, в котором мозговые чипы смогут прокачивать человеческий интеллект. Одни даже откладывают рождение детей, чтобы потом усовершенствовать их мозг с помощью технологий. Другие видят в этом способ спасти человечество и помочь ему в битве с нейросетевым сверхразумом.

Как подсчитали аналитики PitchBook, в прошлом году венчурные инвестиции в нейротехнологии, включая интерфейсы «мозг-компьютер», превысили $2 млрд. Число игроков тоже растет, и устройства для лечения паралича эволюционируют в гаджеты для мониторинга здоровья: нейробраслеты, Airpods, которые научились отслеживать активность мозга, или шлемы для чтения мыслей.

Технически усиление интеллекта — это не фантастика. Неинвазивная стимуляция действительно улучшает концентрацию и память. Но проблема в другом, и про нее пишет Bloomberg. Мозг — последний бастион и самое богатое хранилище персональных данных. Рекламные системы сегодня анализируют наше поведение по следам в цифровом мире. Но что будет, если у нейроинтерфейсов окажется доступ к самому источнику наших мыслей, убеждений, страхов и желаний, задается вопросом агентство. Кто будет гарантировать приватность наших размышлений?

Корпорации подробно на эти вопросы пока не отвечают. Но, например, в Колорадо, Калифорнии, Чили и некоторых европейских странах действуют нормы, которые защищают так называемые нейроправа или данные мозга. Словом, великая гонка за усилением разума все еще вызывает тревогу. А платой за суперспособности станет право на собственные мысли.

Анна Кулецкая