Владельцам изъятого скота в Красноярском крае обещана материальная помощь
Жители Назаровского округа, у которых изъяли скот в ходе ликвидации вспышки узелкового дерматита, начнут получать материальную поддержку «в связи с трудной жизненной ситуацией» в начале следующей недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Красноярского края по итогам рабочей поездки в округ министра сельского хозяйства региона Дмитрия Воропаева.
«В настоящее время очаг купировали. Специалисты профильных служб работают в соответствии с ветеринарными правилами»,— отметили в пресс-службе кабмина. Количество изъятого скота и размер выплат в сообщении не указываются.
27 ноября красноярское правительство утвердило новую редакцию положения о порядке расходования средств бюджета региона на компенсации в таких случаях. «Размер стоимости одного килограмма изъятых животных (в живом весе) и (или) продукции животного происхождения (по видам) определяется службой по ветеринарному надзору края на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены, а в остальных случаях — на основании рыночной стоимости одного килограмма веса изъятых животных (в живом весе) и (или) каждого вида продукции животного происхождения, определенной на день, предшествующий дню принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина)…»,— указывается в документе.
Как писал «Ъ-Сибирь», очаг заболевания был выявлен в селе Большая Сосновка. В населенном пункте ввели карантин на срок до 25 декабря 2026 года.