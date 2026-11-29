Жители Назаровского округа, у которых изъяли скот в ходе ликвидации вспышки узелкового дерматита, начнут получать материальную поддержку «в связи с трудной жизненной ситуацией» в начале следующей недели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Красноярского края по итогам рабочей поездки в округ министра сельского хозяйства региона Дмитрия Воропаева.