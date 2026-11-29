Над Саратовской областью сбили БПЛА
Всего за ночь над Россией перехвачено более тысячи беспилотников
В ночь на 29 ноября над территорией России ликвидировали более 1 тыс. беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны сбили над Саратовской, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Курской, Белгородской и Брянской областями, Крымом, Краснодарским краем, Татарстаном и московским регионом. Ночью для обеспечения безопасности закрывали саратовский аэропорт «Гагарин» и волгоградский Гумрак.
В Пензенской области в эту ночь сбили два БПЛА в Кузнецком и Пензенском районах, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Росавиация закрывала небо в регионе для обеспечения безопасности полетов. В 4:54 МСК ограничения в аэропорту были сняты.