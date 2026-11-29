В Пензенской области сбили беспилотники в двух районах
Есть пострадавшая
Над Кузнецким районом Пензенской области мобильные огневые группы сбили вражеский БПЛА. Об этом утром сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Разрушений в районе не зафиксировали, пострадавших нет. На месте падения обломков работают специальные службы.
Сегодня же глава региона сообщил, что средства РЭБ подавили работу БПЛА в Пензенском районе. При падении дрон врезался в жилой дом, пострадала женщина. Господин Мельниченко отметил, что она получила легкое ранение, госпитализация не потребовалась.
В субботу, 28 ноября, в 22:04 в регионе ввели режим «Беспилотная опасность», отменили его в 5:32.