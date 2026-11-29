Сегодня же глава региона сообщил, что средства РЭБ подавили работу БПЛА в Пензенском районе. При падении дрон врезался в жилой дом, пострадала женщина. Господин Мельниченко отметил, что она получила легкое ранение, госпитализация не потребовалась.