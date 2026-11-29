Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сообщил о снижении чистого убытка по МСФО за девять месяцев 2026 года. Показатель сократился в 8,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 894,5 млн руб., пишет Интерфакс.