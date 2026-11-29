УБРиР снизил чистый убыток по МСФО почти в девять раз, активы — на 19%
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) сообщил о снижении чистого убытка по МСФО за девять месяцев 2026 года. Показатель сократился в 8,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 894,5 млн руб., пишет Интерфакс.
Комиссионные расходы банка снизились на 22,2% — до 1,5 млрд руб., тогда как доходы снизились на 14,9%, опустившись до 3,2 млрд руб.
На 30 сентября 2026 года объем активов составил 303,8 млрд руб., что на 18,7% меньше, чем на конец 2025 года. Собственный капитал организации равен 29 млрд руб., продемонстрировав снижение на 3,8%.
Объем кредитов и авансов юридическим лицам сократился на 32,2% до 31,7 млрд руб., физическим лицам — на 14,5% до 60,4 млрд руб. Средства клиентов также изменились: депозиты юрлиц упали в 2,2 раза до 43,9 млрд руб., а физлиц — на 9,4% до 141,3 млрд руб.
Напомним, по РСБУ банк нарастил чистый убыток на 10,3% в годовом выражении: с 2,8 млрд руб. по итогам сентября 2025 года до 3,14 млрд руб. в 2026 году.
По итогам третьего квартала 2026 года УБРиР занимает 38-е место в рейтинге «Интерфакс-100» по размеру активов, согласно данным «Интерфакс-ЦЭА».