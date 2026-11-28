Блок воздушной стихии украшает панорама завода на иллюстрациях из книг «Амур. Восточная Сибирь. Западная Сибирь и Урал» (1870) и «Свердловск. Перспективы развития до 2000 года» (1982). При заводчиках Яковлевых Верх-Исетский завод становится столицей одноименного горного округа, обретая размах и лоск. «Воздух у нас символизирует архитектурное пространство ВИЗа. Мы говорим здесь не о советском наследии, а дореволюционном. Наши художники и фотографы любили изображать завод, его перспективу. Она мощная — вместе с Верх-Исетским заводом она символизирует отдельный город»,— добавил Евгений Бурденков.