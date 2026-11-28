Огонь кузниц и вода пруда
В Екатеринбурге открылась выставка к 300-летию Верх-Исетского завода
В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) представили выставочный проект «ВИЗуализация», посвященный 300-летию Верх-Исетского завода. Особенностью экспозиции стало разделение пространства на четыре стихии: огонь, воду, воздух и землю. София Паникова прошла через каждую из них, чтобы увидеть всю историю завода.
Вход на выставку открывают портреты отцов-основателей города — Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. Внутри команда МИЕ оформила каждую тематическую главу в соответствии с четырьмя стихиями. Первой стал огонь – символизирующий сам завод и металлургию.
В экспозиции можно рассмотреть плиту Успенской церкви XIX века и копию немецкой скульптуры XVI века «Шелудивый пес» в виде отливки маленькой чугунной собаки, которую выпускали серийно на заводе. Рядом висит фотография работы «Апофеоз Александра I» художника Лариона Антонова. Еще один холст показывает, как 28 сентября 1919 года на Верх-Исетском заводе прошел первый субботник (позже Успенскую площадь переименуют в Площадь субботников).
«В 1929 году полилась первая трансформаторная сталь, а в 31-м году ВИЗ начал ее массово выпускать. Видео как раз повествует о том, как Советский Союз избавился от импортозависимости»,— рассказала куратор выставки Евгений Бурденков, показывая на экран за инсталляцией с расплавленным металлом.
Завершила раздел аудиозапись 1937 года из «Капсулы времени» с голосом старшего вальцовщика ВИЗа, почетного гражданина Свердловска Максима Финогенова.
Стихия воды связана с Верх-Исетским прудом — главной водной артерией района. В этой части выставки располагается картина уральского художника Олега Бернгарда «ВИЗ. Панорама» (1980-е). Воды Верх-Исетского пруда приводили в действие заводские колеса и турбины, а само водохранилище служило и транспортной магистралью, и популярным местом для отдыха и спортивных состязаний. В этой части стоит чугунная ванна. Их с 1992 года изготавливали на предприятии.
Блок воздушной стихии украшает панорама завода на иллюстрациях из книг «Амур. Восточная Сибирь. Западная Сибирь и Урал» (1870) и «Свердловск. Перспективы развития до 2000 года» (1982). При заводчиках Яковлевых Верх-Исетский завод становится столицей одноименного горного округа, обретая размах и лоск. «Воздух у нас символизирует архитектурное пространство ВИЗа. Мы говорим здесь не о советском наследии, а дореволюционном. Наши художники и фотографы любили изображать завод, его перспективу. Она мощная — вместе с Верх-Исетским заводом она символизирует отдельный город»,— добавил Евгений Бурденков.
Завершает экспозицию глава «Земля». Здесь посетителям предлагают исследовать, как менялась топонимика местности: от дореволюционных названий, отражающих быт горнозаводского поселка, до массового переименования улиц в 1921 году в честь заводчан — героев Гражданской войны. В этой части можно поиграть в «пары», где нужно сопоставить лица работников уральского завода с их биографиями.
«Выставка во всех смыслах очень важная, потому что маркирует пространство, которое с точки зрения целого ряда данных попадает в первые строчки екатеринбургской летописи. Наш выставочный проект посвящен ВИЗу и трехсотлетию создания Верх-Исетского завода с 19 ноября 1726 года»,— рассказал директор МИЕ Игорь Пушкарев.
Экспозиция будет работать до 1 марта.
Ранее ИД «Коммерсантъ-Урал» выпустил книгу «ВИЗ–300. За веком век» к 300-летию Верх-Исетского завода и 100-летию Верх-Исетского района.