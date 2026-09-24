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ВИЗ отныне там

В Екатеринбурге презентовали книгу «Коммерсантъ-Урал» об истории Верх-Исетского района

ИД «Коммерсантъ-Урал» провел презентацию книги «ВИЗ–300. За веком век» в Ельцин-центре в рамках открытия выставки «ВИЗ. Вода зовет город». Проект приурочен к 300-летию Верх-Исетского завода (ВИЗ) и 100-летию Верх-Исетского района. Кроме того, представителям политической и деловой элиты напомнили и о другой круглой дате — о 25-летии «Коммерсантъ-Урал».

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Вечером в среду в фойе кинозала Ельцин-центра было многолюдно. На презентацию книги «ВИЗ–300. За веком век» пришли уральские политики, бизнесмены, руководители СМИ и музеев. Среди них можно было увидеть и заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, и председателя Екатеринбургской городской думы Анну Гурарий, и ветерана городской политики Владимира Тунгусова, и бывшего главу Уральского Сбербанка Владимира Черкашина.

Из Москвы приехал заместитель гендиректора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин — не чужой человек для уральской редакции (он был ее генеральным директором в 2004-2007 годах).

Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Событие поддержали авиакомпания «Уральские авиалинии», «УГМК-Застройщик» и объекты группы УГМК — отели Hyatt Place Екатеринбург и Hyatt Regency Екатеринбург, деловой дом «Демидов».


С бокалами в руках гости рассматривали фотовыставку «ВИЗ. Вода зовет город», которую подготовил Ельцин-центр на основе материалов книги «Коммерсантъ-Урал». «Моя миссия — не просто поддерживать бренд "Коммерсантъ", а создать вокруг сообщество единомышленников и друзей. Мне очень хотелось, чтобы наши книги были доступны людям. Команда Ельцин-центра подарила нам возможность сделать это. Очень важно делать продукт для людей, которые смогут прикоснуться к части нашей культуры, нашей истории»,— рассказала на открытии исполнительный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Автор книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский. Трехсотлетняя история ВИЗа раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов.

Для многих екатеринбуржцев Верх-Исетский район — не просто точка на карте. Это место, где хранятся личные истории, семейные воспоминания и ощущение неразрывности поколений. Здесь выросли целые династии рабочих, инженеров, учителей, врачей и творческих людей. Параллельно с этим формировались характер города, его индустриальная мощь и культурный код.

«Для меня ВИЗ очень тесно связан с личными воспоминаниями из детства и юности: квартира бабушки, вечерние прогулки с лучшей подругой на площади Субботников, первое свидание с будущим мужем на Верх-Исетском пруду. Я надеюсь, что у нас получилось передать ту любовь и нежность к этому уникальному, прекрасному, самобытному, замечательному месту, которое объединяет людей»,— рассказала директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.

Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина во время кураторской экскурсии

Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина во время кураторской экскурсии

Фото: София Паникова

Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина во время кураторской экскурсии

Фото: София Паникова

История места, которое называют ВИЗ (сокращение от Верх-Исетского завода), началась с воды. В 1724 году Екатеринбург столкнулся с сильной засухой, и было ясно, что запасов воды в Городском пруду для работы местного завода недостаточно. По решению начальника Уральских горных заводов Вильгельма де Геннина выше по течению Исети возвели плотину. Сооружение оказалось настолько мощным, а запасы воды настолько значительными, что рядом решили построить еще одно предприятие. В 1726 году появился Верх-Исетский завод, вокруг которого возник поселок (его часто называли Верх-Исетск).

Вода стала центральным образом выставочного пространства. Экспозиция оформлена в виде речного потока: от плотины и первых производственных сооружений к жилым кварталам, культурным учреждениям, спортивным объектам и близкой к современной городской среде.

Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

На выставке представлены материалы о владельцах ВИЗа. В частности, речь идет о семье Яковлевых, владевшей крупной промышленной империей, включая Верх-Исетский завод. В период расцвета петербургский миллионер Савва Яковлев объединил 22 завода и обеспечивал около 24% производства железа на Урале.

Верх-Исетский район стал местом, где сохранились здания разных эпох: от классицизма и конструктивизма до построек второй половины XX века. На его улицах и площадях находятся Центральный стадион, ДК ВИЗ, Дворец молодежи, здание бывшего заводского госпиталя, ставшее после реконструкции «Синара Центром». Местный пруд обозначен на выставке как символ перехода от промышленного ландшафта к современной городской среде.

Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова подчеркнула важность сохранения истории города через такие проекты. «Верх-Исетский район невероятно самобытен в масштабах Екатеринбурга. У него есть все: свой маяк, свой полуостров, своя "Куба". Теперь есть свои летописцы»,— отметила она. «Замечательный, профессиональный коллектив, который действительно умеет освещать и создавать повестку, а еще умеет делать творческие проекты, прославляющее наш замечательный город»,— поздравил «Ъ-Урал» с 25-летием Дмитрий Ионин.

Выставка, где можно ознакомиться и с книгой «ВИЗ–300. За веком век», будет работать до 8 ноября.

София Паникова

Фотогалерея

Презентация книги «ВИЗ–300. За веком век»

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Презентация книги издательского дома &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;ВИЗ–300. За веком век&quot; и открытие выставки &quot;ВИЗ. Вода зовет город&quot; в Ельцин-центре

Презентация книги издательского дома "Коммерсантъ-Урал" "ВИЗ–300. За веком век" и открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город" в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время выступления

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время выступления

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первую партию кричного железа на Верх-Исетском заводе изготовили в ноябре 1726 года

Первую партию кричного железа на Верх-Исетском заводе изготовили в ноябре 1726 года

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Генеральный директор компании &quot;УГМК-Застройщик&quot; Евгений Мордовин

Генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Трехсотлетняя история ВИЗа раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов

Трехсотлетняя история ВИЗа раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Слева направо: исполнительный директор &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Марина Архипова, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, главный редактор &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Николай Яблонский и заместитель генерального директора ИД &quot;Коммерсантъ&quot; Михаил Нелюбин

Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главный редактор &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; Николай Яблонский и основатель информационно-аналитического агентства &quot;УрБК&quot; Евгений Потапов

Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и основатель информационно-аналитического агентства "УрБК" Евгений Потапов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимир Лобанов

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимир Лобанов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Книга-альбом «ВИЗ-300. За веком век» — это не только вековая история Верх-Исетского района Екатеринбурга, но и история территории, которая сформировалась вокруг Верх-Исетского завода и на протяжении почти 200 лет сохраняла свою самостоятельность от столицы Урала

Книга-альбом «ВИЗ-300. За веком век» — это не только вековая история Верх-Исетского района Екатеринбурга, но и история территории, которая сформировалась вокруг Верх-Исетского завода и на протяжении почти 200 лет сохраняла свою самостоятельность от столицы Урала

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За три столетия бывший поселок при Верх-Исетском заводе обрел современный облик, превратившись в территорию, где сегодня объединяются промышленность, культура, спорт, образование и новая городская среда

За три столетия бывший поселок при Верх-Исетском заводе обрел современный облик, превратившись в территорию, где сегодня объединяются промышленность, культура, спорт, образование и новая городская среда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Председатель Координационного совета отделений Российского совета промышленников и предпринимателей (РСПП) в Уральском федеральном округе Владимир Черкашин и генеральный директор компании &quot;Уральские авиалинии&quot; Кирилл Скуратов

Председатель Координационного совета отделений Российского совета промышленников и предпринимателей (РСПП) в Уральском федеральном округе Владимир Черкашин и генеральный директор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Генеральный директор ЕАН Анна Касюкова, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Козлов и главный редактор ЕАН Артем Рябов

Генеральный директор ЕАН Анна Касюкова, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Козлов и главный редактор ЕАН Артем Рябов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Журналист Максим Путинцев (в центре) во время мероприятия

Журналист Максим Путинцев (в центре) во время мероприятия

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Презентация прошла в рамках празднования 25-летия издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Событие поддержали авиакомпания «Уральские авиалинии», «УГМК-Застройщик» и объекты группы УГМК — отели Hyatt Place Екатеринбург и Hyatt Regency Екатеринбург, деловой дом «Демидов»

Презентация прошла в рамках празднования 25-летия издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Событие поддержали авиакомпания «Уральские авиалинии», «УГМК-Застройщик» и объекты группы УГМК — отели Hyatt Place Екатеринбург и Hyatt Regency Екатеринбург, деловой дом «Демидов»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор музея Бориса Ельцина Анна Бородулина

Директор музея Бориса Ельцина Анна Бородулина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Слева направо: глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, генеральный директор компании &quot;УГМК-Застройщик&quot; Евгений Мордовин и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Слева направо: глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Поселок Верх-Исетск имел уникальный госпиталь, ипподром, народный театр. Только в 1926 году он стал одним из городских районов и сейчас включает в себя значительную часть исторического центра Екатеринбурга

Поселок Верх-Исетск имел уникальный госпиталь, ипподром, народный театр. Только в 1926 году он стал одним из городских районов и сейчас включает в себя значительную часть исторического центра Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На территории Верх-Исетского района расположены многие знаковые для Екатеринбурга места: Ельцин Центр, Дворец молодежи, стадион «Екатеринбург Арена», «Синара Центр», обелиск «Европа — Азия» и конечно Верх-Исетский пруд, который является одним из любимых мест для отдыха горожан

На территории Верх-Исетского района расположены многие знаковые для Екатеринбурга места: Ельцин Центр, Дворец молодежи, стадион «Екатеринбург Арена», «Синара Центр», обелиск «Европа — Азия» и конечно Верх-Исетский пруд, который является одним из любимых мест для отдыха горожан

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

ИД «Коммерсантъ-Урал», которому в 2026 году исполнилось 25 лет, выпустил более 20 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Девяностые», «Власть и деньги», «Ловцы банд. Место встречи», «Занимательная история предпринимательства на Урале», «Личность в мантии», «35. IT-история». Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды

ИД «Коммерсантъ-Урал», которому в 2026 году исполнилось 25 лет, выпустил более 20 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Девяностые», «Власть и деньги», «Ловцы банд. Место встречи», «Занимательная история предпринимательства на Урале», «Личность в мантии», «35. IT-история». Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор Музея Бориса Ельцины Анна Бородулина проводит кураторскую экскурсию по выставке &quot;ВИЗ. Вода зовет город&quot;

Директор Музея Бориса Ельцины Анна Бородулина проводит кураторскую экскурсию по выставке "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Презентация книги издательского дома &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; «ВИЗ – 300. За веком век» и открытие выставки &quot;ВИЗ. Вода зовет город&quot; в Ельцин-центре

Презентация книги издательского дома "Коммерсантъ-Урал" «ВИЗ – 300. За веком век» и открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город" в Ельцин-центре

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

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Презентация книги издательского дома "Коммерсантъ-Урал" "ВИЗ–300. За веком век" и открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город" в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время выступления

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первую партию кричного железа на Верх-Исетском заводе изготовили в ноябре 1726 года

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Трехсотлетняя история ВИЗа раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и основатель информационно-аналитического агентства "УрБК" Евгений Потапов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Владимир Лобанов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Книга-альбом «ВИЗ-300. За веком век» — это не только вековая история Верх-Исетского района Екатеринбурга, но и история территории, которая сформировалась вокруг Верх-Исетского завода и на протяжении почти 200 лет сохраняла свою самостоятельность от столицы Урала

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За три столетия бывший поселок при Верх-Исетском заводе обрел современный облик, превратившись в территорию, где сегодня объединяются промышленность, культура, спорт, образование и новая городская среда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Председатель Координационного совета отделений Российского совета промышленников и предпринимателей (РСПП) в Уральском федеральном округе Владимир Черкашин и генеральный директор компании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Генеральный директор ЕАН Анна Касюкова, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Козлов и главный редактор ЕАН Артем Рябов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Журналист Максим Путинцев (в центре) во время мероприятия

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Презентация прошла в рамках празднования 25-летия издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Событие поддержали авиакомпания «Уральские авиалинии», «УГМК-Застройщик» и объекты группы УГМК — отели Hyatt Place Екатеринбург и Hyatt Regency Екатеринбург, деловой дом «Демидов»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор музея Бориса Ельцина Анна Бородулина

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Слева направо: глава администрации Верх-Исетского района Владимир Лобанов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, генеральный директор компании "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Поселок Верх-Исетск имел уникальный госпиталь, ипподром, народный театр. Только в 1926 году он стал одним из городских районов и сейчас включает в себя значительную часть исторического центра Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На территории Верх-Исетского района расположены многие знаковые для Екатеринбурга места: Ельцин Центр, Дворец молодежи, стадион «Екатеринбург Арена», «Синара Центр», обелиск «Европа — Азия» и конечно Верх-Исетский пруд, который является одним из любимых мест для отдыха горожан

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

ИД «Коммерсантъ-Урал», которому в 2026 году исполнилось 25 лет, выпустил более 20 книг об истории Екатеринбурга, Свердловской области, Урала. Среди них: «Девяностые», «Власть и деньги», «Ловцы банд. Место встречи», «Занимательная история предпринимательства на Урале», «Личность в мантии», «35. IT-история». Многие из них стали бестселлерами, получили престижные награды

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор Музея Бориса Ельцины Анна Бородулина проводит кураторскую экскурсию по выставке "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Презентация книги издательского дома "Коммерсантъ-Урал" «ВИЗ – 300. За веком век» и открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город" в Ельцин-центре

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

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