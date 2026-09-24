ВИЗ отныне там

ИД «Коммерсантъ-Урал» провел презентацию книги «ВИЗ–300. За веком век» в Ельцин-центре в рамках открытия выставки «ВИЗ. Вода зовет город». Проект приурочен к 300-летию Верх-Исетского завода (ВИЗ) и 100-летию Верх-Исетского района. Кроме того, представителям политической и деловой элиты напомнили и о другой круглой дате — о 25-летии «Коммерсантъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Вечером в среду в фойе кинозала Ельцин-центра было многолюдно. На презентацию книги «ВИЗ–300. За веком век» пришли уральские политики, бизнесмены, руководители СМИ и музеев. Среди них можно было увидеть и заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, и председателя Екатеринбургской городской думы Анну Гурарий, и ветерана городской политики Владимира Тунгусова, и бывшего главу Уральского Сбербанка Владимира Черкашина.

Из Москвы приехал заместитель гендиректора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин — не чужой человек для уральской редакции (он был ее генеральным директором в 2004-2007 годах).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Событие поддержали авиакомпания «Уральские авиалинии», «УГМК-Застройщик» и объекты группы УГМК — отели Hyatt Place Екатеринбург и Hyatt Regency Екатеринбург, деловой дом «Демидов».

С бокалами в руках гости рассматривали фотовыставку «ВИЗ. Вода зовет город», которую подготовил Ельцин-центр на основе материалов книги «Коммерсантъ-Урал». «Моя миссия — не просто поддерживать бренд "Коммерсантъ", а создать вокруг сообщество единомышленников и друзей. Мне очень хотелось, чтобы наши книги были доступны людям. Команда Ельцин-центра подарила нам возможность сделать это. Очень важно делать продукт для людей, которые смогут прикоснуться к части нашей культуры, нашей истории»,— рассказала на открытии исполнительный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Автор книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский. Трехсотлетняя история ВИЗа раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов.

Для многих екатеринбуржцев Верх-Исетский район — не просто точка на карте. Это место, где хранятся личные истории, семейные воспоминания и ощущение неразрывности поколений. Здесь выросли целые династии рабочих, инженеров, учителей, врачей и творческих людей. Параллельно с этим формировались характер города, его индустриальная мощь и культурный код.

«Для меня ВИЗ очень тесно связан с личными воспоминаниями из детства и юности: квартира бабушки, вечерние прогулки с лучшей подругой на площади Субботников, первое свидание с будущим мужем на Верх-Исетском пруду. Я надеюсь, что у нас получилось передать ту любовь и нежность к этому уникальному, прекрасному, самобытному, замечательному месту, которое объединяет людей»,— рассказала директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина во время кураторской экскурсии

Фото: София Паникова Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина во время кураторской экскурсии

Фото: София Паникова

История места, которое называют ВИЗ (сокращение от Верх-Исетского завода), началась с воды. В 1724 году Екатеринбург столкнулся с сильной засухой, и было ясно, что запасов воды в Городском пруду для работы местного завода недостаточно. По решению начальника Уральских горных заводов Вильгельма де Геннина выше по течению Исети возвели плотину. Сооружение оказалось настолько мощным, а запасы воды настолько значительными, что рядом решили построить еще одно предприятие. В 1726 году появился Верх-Исетский завод, вокруг которого возник поселок (его часто называли Верх-Исетск).

Вода стала центральным образом выставочного пространства. Экспозиция оформлена в виде речного потока: от плотины и первых производственных сооружений к жилым кварталам, культурным учреждениям, спортивным объектам и близкой к современной городской среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

На выставке представлены материалы о владельцах ВИЗа. В частности, речь идет о семье Яковлевых, владевшей крупной промышленной империей, включая Верх-Исетский завод. В период расцвета петербургский миллионер Савва Яковлев объединил 22 завода и обеспечивал около 24% производства железа на Урале.

Верх-Исетский район стал местом, где сохранились здания разных эпох: от классицизма и конструктивизма до построек второй половины XX века. На его улицах и площадях находятся Центральный стадион, ДК ВИЗ, Дворец молодежи, здание бывшего заводского госпиталя, ставшее после реконструкции «Синара Центром». Местный пруд обозначен на выставке как символ перехода от промышленного ландшафта к современной городской среде.

Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова подчеркнула важность сохранения истории города через такие проекты. «Верх-Исетский район невероятно самобытен в масштабах Екатеринбурга. У него есть все: свой маяк, свой полуостров, своя "Куба". Теперь есть свои летописцы»,— отметила она. «Замечательный, профессиональный коллектив, который действительно умеет освещать и создавать повестку, а еще умеет делать творческие проекты, прославляющее наш замечательный город»,— поздравил «Ъ-Урал» с 25-летием Дмитрий Ионин.

Выставка, где можно ознакомиться и с книгой «ВИЗ–300. За веком век», будет работать до 8 ноября.

София Паникова