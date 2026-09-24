ВИЗ отныне там
В Екатеринбурге презентовали книгу «Коммерсантъ-Урал» об истории Верх-Исетского района
ИД «Коммерсантъ-Урал» провел презентацию книги «ВИЗ–300. За веком век» в Ельцин-центре в рамках открытия выставки «ВИЗ. Вода зовет город». Проект приурочен к 300-летию Верх-Исетского завода (ВИЗ) и 100-летию Верх-Исетского района. Кроме того, представителям политической и деловой элиты напомнили и о другой круглой дате — о 25-летии «Коммерсантъ-Урал».
Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ
Вечером в среду в фойе кинозала Ельцин-центра было многолюдно. На презентацию книги «ВИЗ–300. За веком век» пришли уральские политики, бизнесмены, руководители СМИ и музеев. Среди них можно было увидеть и заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, и председателя Екатеринбургской городской думы Анну Гурарий, и ветерана городской политики Владимира Тунгусова, и бывшего главу Уральского Сбербанка Владимира Черкашина.
Из Москвы приехал заместитель гендиректора ИД «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин — не чужой человек для уральской редакции (он был ее генеральным директором в 2004-2007 годах).
Слева направо: исполнительный директор "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова, главный редактор "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин и заместитель генерального директора ИД "Коммерсантъ" Михаил Нелюбин
Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ
Событие поддержали авиакомпания «Уральские авиалинии», «УГМК-Застройщик» и объекты группы УГМК — отели Hyatt Place Екатеринбург и Hyatt Regency Екатеринбург, деловой дом «Демидов».
С бокалами в руках гости рассматривали фотовыставку «ВИЗ. Вода зовет город», которую подготовил Ельцин-центр на основе материалов книги «Коммерсантъ-Урал». «Моя миссия — не просто поддерживать бренд "Коммерсантъ", а создать вокруг сообщество единомышленников и друзей. Мне очень хотелось, чтобы наши книги были доступны людям. Команда Ельцин-центра подарила нам возможность сделать это. Очень важно делать продукт для людей, которые смогут прикоснуться к части нашей культуры, нашей истории»,— рассказала на открытии исполнительный директор «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова.
Автор книги «ВИЗ – 300. За веком век» Николай Яблонский раздает автографы
Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ
Автор книги — главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский. Трехсотлетняя история ВИЗа раскрывается с помощью архивных документов, редких фотографий, материалов прессы разных лет и современных визуальных образов.
Для многих екатеринбуржцев Верх-Исетский район — не просто точка на карте. Это место, где хранятся личные истории, семейные воспоминания и ощущение неразрывности поколений. Здесь выросли целые династии рабочих, инженеров, учителей, врачей и творческих людей. Параллельно с этим формировались характер города, его индустриальная мощь и культурный код.
«Для меня ВИЗ очень тесно связан с личными воспоминаниями из детства и юности: квартира бабушки, вечерние прогулки с лучшей подругой на площади Субботников, первое свидание с будущим мужем на Верх-Исетском пруду. Я надеюсь, что у нас получилось передать ту любовь и нежность к этому уникальному, прекрасному, самобытному, замечательному месту, которое объединяет людей»,— рассказала директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.
Директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина во время кураторской экскурсии
Фото: София Паникова
История места, которое называют ВИЗ (сокращение от Верх-Исетского завода), началась с воды. В 1724 году Екатеринбург столкнулся с сильной засухой, и было ясно, что запасов воды в Городском пруду для работы местного завода недостаточно. По решению начальника Уральских горных заводов Вильгельма де Геннина выше по течению Исети возвели плотину. Сооружение оказалось настолько мощным, а запасы воды настолько значительными, что рядом решили построить еще одно предприятие. В 1726 году появился Верх-Исетский завод, вокруг которого возник поселок (его часто называли Верх-Исетск).
Вода стала центральным образом выставочного пространства. Экспозиция оформлена в виде речного потока: от плотины и первых производственных сооружений к жилым кварталам, культурным учреждениям, спортивным объектам и близкой к современной городской среде.
Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"
Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ
На выставке представлены материалы о владельцах ВИЗа. В частности, речь идет о семье Яковлевых, владевшей крупной промышленной империей, включая Верх-Исетский завод. В период расцвета петербургский миллионер Савва Яковлев объединил 22 завода и обеспечивал около 24% производства железа на Урале.
Верх-Исетский район стал местом, где сохранились здания разных эпох: от классицизма и конструктивизма до построек второй половины XX века. На его улицах и площадях находятся Центральный стадион, ДК ВИЗ, Дворец молодежи, здание бывшего заводского госпиталя, ставшее после реконструкции «Синара Центром». Местный пруд обозначен на выставке как символ перехода от промышленного ландшафта к современной городской среде.
Исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова подчеркнула важность сохранения истории города через такие проекты. «Верх-Исетский район невероятно самобытен в масштабах Екатеринбурга. У него есть все: свой маяк, свой полуостров, своя "Куба". Теперь есть свои летописцы»,— отметила она. «Замечательный, профессиональный коллектив, который действительно умеет освещать и создавать повестку, а еще умеет делать творческие проекты, прославляющее наш замечательный город»,— поздравил «Ъ-Урал» с 25-летием Дмитрий Ионин.
Выставка, где можно ознакомиться и с книгой «ВИЗ–300. За веком век», будет работать до 8 ноября.