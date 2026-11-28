В Доме кино презентуют трибьют-альбом «Рыжий. Над домами»
На площадке Дома кино в Екатеринбурге 5 декабря состоится презентация трибьют-альбома «Рыжий. Над домами», посвященного уральскому поэту Борису Рыжему. Проект раскрыл стихотворения автора через музыку и видеоклипы современных исполнителей. Мероприятие пройдет в рамках Международного фестиваля «Кинопроба», сообщили организаторы.
В музыкальном альбоме представлены Свердловск, а после и Екатеринбург глазами поэта через серию видеоклипов и авторских песен, созданных артистами новой волны. Особенностью встречи станет премьера клипа группы «Внимание, брусника!» на стихотворение «Падал снег».
Гостей ждет дискуссия о творчестве поэта и его значимости для города. «Борис Рыжий — важная часть культурной истории Екатеринбурга, и символично, что сегодня к его поэзии обращаются музыканты и кинематографисты, находя новые способы говорить о городе и его памяти. Видеоклипы, музыка и разговор с авторами проекта помогут почувствовать, как поэзия Рыжего продолжает жить в современном Екатеринбурге»,— рассказала кандидат философских наук, киновед, директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко.
Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. Его отец был доктором геолого-минералогических наук и геофизиком, а мать — врачом-эпидемиологом. В 1980 году его семья переехала в Свердловск, в район Вторчемет. С 13 лет он начал писать стихи. Его при жизни называли «уральским Есениным», что самому поэту не нравилось. Покончил с собой 7 мая 2001 года, написав в предсмертной записке: «Я всех любил. Без дураков». Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.
Среди участников заявлены режиссер антибайопика «Рыжий» Семен Серзин и актер Коляда-театра Константин Итунин, который сыграл роль Гути (друга детства Бориса Рыжего) в фильме. Исследователи творчества поэта поговорят о мифах вокруг Рыжего и о его «сказочном Свердловске». А режиссеры клипов расскажут, как проходили съемки. «Вокруг поэта много мифов — и это закономерность. За них мы должны благодарить самого поэта, который методично и последовательно их конструировал. Но от этого только интереснее их изучать и декомпозировать»,— добавила экскурсовод сообщества «Екбгуляем» Анна Васильева.
Ранее «Ъ-Урал» писал о том, как команда проекта презентовала часть клипов и песен на стихи поэта в исполнении Славы КПСС, Антохи МС, уральских групп «Сова», «Перемотка», «Внимание, брусника!» и певицы Flora.