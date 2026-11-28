Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. Его отец был доктором геолого-минералогических наук и геофизиком, а мать — врачом-эпидемиологом. В 1980 году его семья переехала в Свердловск, в район Вторчемет. С 13 лет он начал писать стихи. Его при жизни называли «уральским Есениным», что самому поэту не нравилось. Покончил с собой 7 мая 2001 года, написав в предсмертной записке: «Я всех любил. Без дураков». Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.