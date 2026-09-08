Город воспел поэта

Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) представил музыкальный трибьют-альбом «Над домами», посвященный Борису Рыжему. В записи приняли участие такие исполнители, как Антоха МС, Слава КПСС, Flora, группы «Сова», «Перемотка», «Внимание, брусника!». Презентация состоялась 8 сентября — в день рождения уральского поэта, которому могло бы исполниться 52 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация трибьют-альбома «Над домами», посвященного Борису Рыжему, на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Актер театра и кино Константин Итунин прочитал на презентации стихи Бориса Рыжего Фото: София Паникова Презентация трибьют-альбома «Над домами», посвященного Борису Рыжему. Участники проекта Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 3 Презентация трибьют-альбома «Над домами», посвященного Борису Рыжему, на площадке креативного кластера «Л52» Фото: София Паникова Актер театра и кино Константин Итунин прочитал на презентации стихи Бориса Рыжего Фото: София Паникова Презентация трибьют-альбома «Над домами», посвященного Борису Рыжему. Участники проекта Фото: София Паникова

Презентация трибьют-альбома «Над домами» прошла на площадке креативного кластера «Л52». Музыкальные композиции в проекте сопровождаются видеоклипами в виде рассказов о родном городе поэта и являются попыткой увидеть общее между Свердловском Бориса Рыжего и Екатеринбургом настоящего.

«Борис Рыжий — это наш гений, который вписывается в понятие "локальной идентичности". Есть клишированное словосочетание: "Борис Рыжий — это уральский Есенин". Не пробовали перевернуть: "Есенин — это их Рыжий"? Тоже звучит»,— отметил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. Его отец был доктором геолого-минералогических наук и геофизиком, а мать — врачом-эпидемиологом. В 1980 году его семья переехала в Свердловск в район Вторчемет. С 13 лет он начал писать стихи. Публиковался в журналах «Звезда», «Урал», «Знамя», «Арион», «Русский альманах», альманахе Urbi, переводился на английский, нидерландский, итальянский, немецкий языки. Лауреат литературных премий «Антибукер» (номинация «Незнакомка»), «Северная Пальмира» (посмертно). Его при жизни называли «уральским Есениным», что самому поэту не нравилось. Покончил с собой 7 мая 2001 года, написав в предсмертной записке: «Я всех любил. Без дураков». Оставил после себя более 1,3 тыс. произведений.

В трибьют-альбом «Над домами» вошли восемь песен и шесть видеоклипов. В записи приняли участие такие исполнители, как Антоха МС, Слава КПСС, уральские группы «Сова», «Перемотка», «Внимание, брусника!» и певица Flora.

Съемки проходили в разных локациях Екатеринбурга, чтобы раскрыть творчество поэта и атмосферу города.

Например, для клипа Антохи МС, в котором объединили сразу две песни — «Саксофонист» и «Птица-Говорун», съемочная группа подняла рояль в Белую башню — памятник конструктивизма на Уралмаше. Музыкальный инструмент пришлось разобрать и транспортировать по частям.



Для видео на песню репера Славы КПСС «Автомобиль» знаковые места города перевели в татуировки. «Как известно, граффити — это "татуировки" на теле города. Мы подумали: а если город станет татуировками на теле горожан? На самом деле у многих есть татуировки нашего города. И мы подумали, что люди — это такие "живые архивы", которые несут воспоминания о городе»,— пояснил режиссер клипа Кирилл Лукин.

Исследователь творчества автора, научный сотрудник УрО РАН Татьяна Арсенова на презентации трибьюта развеяла мифы вокруг поэта-хулигана, пояснив, что это лишь образ для «поэтизирования». «Его система ценностей связана с тем, что ему важно солидаризироваться с тем, что утрачено, что потерпело поражение. В этом смысле Свердловск — это такой осколок прошлого, который в поэзии Рыжего идеализируется»,— пояснила она.

Борис Рыжий очень популярен в Екатеринбурге. В честь дня рождения поэта в Литературном квартале с 8 по 12 сентября пройдет фестиваль «Дни Бориса Рыжего». В программе запланированы: открытый поэтический «Рыжий микрофон», мастер-класс «В духе Бориса Рыжего», лекция «Рыжий — геофизик» и пешеходная экскурсия «Центр Бориса Рыжего». На улице Титова на Вторчермете в сквере имени Бориса Рыжего создана пешеходная аллея с цитатами из стихов поэта. Здесь в перспективе собираются установить ему памятник.

София Паникова