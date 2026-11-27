Директор и совладелец одного из старейших в Нижегородской области ООО «Рыбхоз “Полдеревский”» — бывшего Горьковского рыбокомбината в Выксунском округе — Николай Подураев предупредил Глеба Никитина об угрозе всему областному рыбному хозяйству в связи с нормами законодательства об использовании и охране водных объектов. На встрече губернатора с предпринимателями 27 ноября глава рыбхоза рассказал, что понес ущерб из-за арбитражных споров с природоохранной прокуратурой. В результате приватизации в 1993 году рыбхоз получил в безвозмездное бессрочное пользование 328 га сельхозземель, а 12 лет спустя переоформил участки с прудами в аренду до 2030 года, следует из материалов дела, которые изучил «Ъ-Приволжье». Прокуратура решила, что муниципалитет был не вправе оформлять аренду, которая включала земли водного фонда с прудами и гидротехническими сооружениями: они не были изолированы от Оки и Велетьмы. Надзорное ведомство потребовало изъять их в федеральную собственность, однако в 2025 году арбитражный суд отказал ей в иске.