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Нижегородские власти подготовят поправки к федеральным нормам ради рыбхозов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил подготовить изменения к законодательству об использовании и охране водных объектов после жалобы главы старейшего в регионе рыбхоза «Полдеревский». Прокуратура добилась изъятия в госсобственность земельных участков с прудами, они остались бесхозными, а браконьеры разворовали системообразующее предприятие, оказавшееся на грани закрытия. Подобная ситуация из-за требований Водного кодекса грозит остальным трем десяткам нижегородских производителей рыбы.
Директор и совладелец одного из старейших в Нижегородской области ООО «Рыбхоз “Полдеревский”» — бывшего Горьковского рыбокомбината в Выксунском округе — Николай Подураев предупредил Глеба Никитина об угрозе всему областному рыбному хозяйству в связи с нормами законодательства об использовании и охране водных объектов. На встрече губернатора с предпринимателями 27 ноября глава рыбхоза рассказал, что понес ущерб из-за арбитражных споров с природоохранной прокуратурой. В результате приватизации в 1993 году рыбхоз получил в безвозмездное бессрочное пользование 328 га сельхозземель, а 12 лет спустя переоформил участки с прудами в аренду до 2030 года, следует из материалов дела, которые изучил «Ъ-Приволжье». Прокуратура решила, что муниципалитет был не вправе оформлять аренду, которая включала земли водного фонда с прудами и гидротехническими сооружениями: они не были изолированы от Оки и Велетьмы. Надзорное ведомство потребовало изъять их в федеральную собственность, однако в 2025 году арбитражный суд отказал ей в иске.
Апелляционный суд признал отсутствующим право собственности рыбхоза только на участки с прудами и вернул предприятию плотины, однако решение было оспорено в кассации, которая в августе 2026 года направила дело на новое рассмотрение. Пока шли судебные тяжбы, спорные участки фактически остались бесхозными, рассказал Николай Подураев. В итоге местные жители и браконьеры фактически разграбили «Полдеревский» и сломали плотину, предприятие потеряло порядка 100 т рыбы — четверть годового объема выводка. «Люди бросились и тащили рыбу как Ленин на заготовках, увозили тележками. Глава администрации на мое обращение ответил: “А что ты переживаешь? Пусть идет как идет. Это же не твое”», — посетовал господин Подураев.
По данным правительства Нижегородской области, в 2025 году объем производства товарной аквакультуры увеличился на 2% год к году — до 682 т. Полдеревский рыбхоз обеспечил основной объем: 158 т малька и 72 т товарной рыбы. За шесть месяцев 2026 года 28 нижегородских рыбхозов вырастили 224 т рыбы.
В похожей ситуации могут оказаться остальные хозяйства, предупредил Николай Подураев: «Это касается не только нас. Если изымут землю, хозяйство с 2027 года прекратит существовать».
Проблема носит системный характер и касается не только ООО «Рыбхоз “Полдеревский”», которое относится к системообразующим предприятиям отрасли в Нижегородской области, подтвердил заместитель губернатора Егор Поляков. «Водные объекты и дамбы, необходимые для разведения рыбы, по закону не могут находиться в частной собственности. Водные объекты, на которых работает рыбхоз „Полдеревский“, гидрологически связаны с рекой. Системное решение проблемы требует изменений федерального законодательства», — отметил чиновник.
Глеб Никитин напомнил, что на 2 декабря запланировано совещание с прокуратурой, на котором можно обсудить варианты решения. «Также мы готовы инициировать изменения федерального законодательства на комиссии Госсовета по экологии. Готовьте проект закона», — распорядился он. Губернатор поручил отдельно обсудить проблему с Росимуществом, чтобы дать рыбхозам возможность оформлять право пользования изымаемой в госсобственность земли.
Кроме того, правительству рекомендовано проработать вопрос господдержки отрасли: как писал «Ъ-Приволжье», в 2025–2026 годах бюджетные субсидии оказались нулевыми.