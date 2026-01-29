Правительство заворачивает рыбу

Депутаты заксобрания Нижегородской области обеспокоены объемами господдержки товарной аквакультуры: в 2025–2026 годах бюджетные субсидии оказались нулевыми. При этом объемы производства рыбы в прошлом году выросли по сравнению с 2024 годом, когда областное правительство перечислило рыбхозам 16 млн руб. К региону присматривается крупный производитель лосося «Инарктика» с проектом завода рыбных кормов и производства малька, поэтому господдержку отрасли необходимо увеличивать, считает председатель комитета по АПК Игорь Тюрин. В правительстве напомнили, что преференции должны иметь бюджетный эффект, а для крупных инвесторов действует механизм приоритетных проектов.

Рыбхозы пока справляются без господдержки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области 29 января обсудили итоги действия регионального закона об аквакультуре, который отредактировали в 2024 году с целью субсидирования производителей товарной рыбы. Как писал „Ъ“, закон был разработан для вывода рыбохозяйств из теневой экономики, формирования рыбоводных участков и использования территорий для аквакультуры.

Предприятиям предложили субсидии областного бюджета на возмещение затрат за один килограмм реализованной продукции, а также нефинансовую поддержку в виде обеспечения кадрами и научными исследованиями. В результате мониторинга правоприменения выяснилось, что отрасли не хватает государственной поддержки, сообщил председатель комитета заксобрания по АПК Игорь Тюрин. В 2023–2025 годах на поддержку аквакультуры из бюджета выделили в общей сложности 27 млн руб. Однако в 2025–2026 годах объем субсидии оказался нулевым, отметил депутат.

«В прошлом году поддержки производства рыбы у нас не было, она отсутствует и в 2026 году. Раньше мы субсидировали производство малька и частично продажу рыбы в весовом эквиваленте, а также покупку корма для мальков. Теперь такой поддержки нет»,— подчеркнул Игорь Тюрин.

Ситуацию с господдержкой отрасли он назвал сложной и попросил для нее «хоть немного денег» из областного бюджета: «Закон есть, а средств на его исполнение не хватает. При этом 15–20 млн руб. бюджет Нижегородской области не спасут, а рыболовецкая отрасль будет развиваться».

Объем производства товарной аквакультуры при этом остался сопоставимым: по данным областного правительства, в 2025 году предприятия вырастили 682 т рыбы — на 2% больше, чем годом ранее. Основной объем продукции — 158 т малька и 72 т товарной рыбы — обеспечил Полдеревский рыбхоз. Еще 110 т и 92 т соответственно произвели ООО «Один» и ООО «Сфера», а рыбхоз «Велетьма» вырастил 47 т рыбы.

«Рыбоводные хозяйства демонстрируют устойчивый ежегодный рост производства аквакультуры, прежде всего в соответствии с целями и задачами, определенными стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса страны до 2030 года»,— отмечал министр лесного хозяйства Роман Воробьев.

Сейчас к Нижегородской области присматривается крупный производитель аквакультуры из Карелии «Инарктика» с проектом по выращиванию малька и строительству завода рыбных кормов в Варнавинском округе, добавил господин Тюрин.

Инвестору также не помешала бы бюджетная поддержка, подытожил депутат.

Областной бюджет на 2026 год верстался в непростых экономических условиях в режиме жесткой экономии, напомнил заместитель губернатора Егор Поляков. Комитет по АПК мог бы обратиться в правительство за господдержкой реального сектора экономики, при этом депутаты должны аргументировать «налоговые последствия» инвестиционного проекта, о субсидировании которого они просят областные власти.

«Если налоговые последствия не превышают размер субсидии, то это очень сильный аргумент, чтобы принять положительное решение. Однако таких аргументов мы, как правило, не слышим. Когда инициатива поступит, мы с удовольствием поддержим любой проект, который генерирует размер НДФЛ хотя бы в 1,5 раза больше объема субсидии»,— подчеркнул господин Поляков. Другим механизмом поддержки потенциального инвестора он назвал признание проекта масштабным: это автоматически дает компаниям право на преференции, а региону — бюджетный эффект.

Отсутствие субсидий не повлияло на объемы производства, добавил спикер заксобрания Евгений Люлин.

«Мы говорим об отсутствии поддержки в 2026 году, но у нас и в 2025-м не было субсидий, и никакой катастрофы в отрасли не случилось»,— отметил господин Люлин.

Тем не менее профильные министерства и депутаты не проявили настойчивости в вопросе субсидирования отрасли и наблюдали за ситуацией «сквозь пальцы», подчеркнул председатель заксобрания. «Необходимо внимательно оценить потребности рыбохозяйств и подумать над необходимыми мерами поддержки. Это действительно не такие большие средства. Если господдержка будет эффективной, мы должны по-другому подойти к этому вопросу»,— подытожил Евгений Люлин.

Роман Рыскаль