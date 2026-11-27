Кадастровая стоимость земли для нижегородских ТЦ сократится на 18%
Кадастровая стоимость земельных участков, которые арендуют нижегородские торговые центры, с 2027 года сократится на 18%. Об этом заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил на встрече главы региона Глеба Никитина с предпринимателями.
«Есть одна позитивная новость для торговых центров. У нас в этом году очередной тур кадастровой оценки: с 2027 года кадастровая стоимость для торговых центров падает на 18%», — отметил Егор Поляков.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее объединения торговых центров и коммерческой недвижимости попросили власти пересмотреть арендные ставки на земельные участки. Стоимость аренды правительство повысило с 2026 года без обсуждения с бизнесом, в итоге плата выросла в три-пять раз.