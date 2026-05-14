На политической аренде

Нижегородские предприниматели просят правительство пересмотреть расценки за землю

Представители торговых центров и коммерческой недвижимости попросили заместителя губернатора Егора Полякова инициировать пересмотр арендных ставок на земельные участки. Стоимость аренды областное правительство повысило с 2026 года без обсуждения с предпринимателями. В результате арендная плата выросла в три-пять раз, а собственников ТЦ уведомили об этом только весной. Они опасаются, что торговые центры начнут пустеть, особенно после грядущего пересмотра кадастровой стоимости земли. В правительстве сослались на то, что повышение ставок прописано в договорах аренды, предыдущие коэффициенты не пересматривались годами, а плата не успевает за инфляцией в сфере недвижимости. Власти готовы обсуждать понижение ставок, если предприниматели убедят их в том, что в других регионах аренда ниже.

Заместитель губернатора Егор Поляков готов обсуждать арендные ставки на землю, но доходы бюджета важнее

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объединение торговых центров и иной коммерческой недвижимости Нижегородской области и другие предприниматели пожаловались заместителю губернатора Егору Полякову на минимущества, которое в декабре 2025 года подняло ставки аренды земельных участков «без объявления войны». С владельцами коммерческой недвижимости это повышение никто не обсуждал, их об этом уведомили в первом квартале 2026 года, сообщила представитель объединения ТРЦ Ирина Моисеева на встрече с чиновником в областной Торгово-промышленной палате 14 мая.

«Аренда земли с января подорожала в три–пять раз, а нижегородские торговые центры в основном расположены на арендуемых государственных и муниципальных землях. Рост ставок мы считаем экономически необоснованным. Наша деятельность должна быть прогнозируемой, особенно когда речь идет о десятках миллионов рублей, которые мы платим за аренду», — сообщила госпожа Моисеева.

Собственники коммерческих площадей обеспокоены еще и грядущей переоценкой кадастровой стоимости земельных участков в 2027 году.

С учетом повышенных ставок аренда земли может подорожать до девяти раз, отметила Ирина Моисеева.

В соседних регионах арендная плата осталась прежней, подчеркнула она. Нижегородские торговые центры вопреки фискальной оценке давно не являются высокодоходным бизнесом и со времен пандемии коронавируса постоянно несут высокие риски. Поднять ставки для своих арендаторов владельцы ТЦ не могут, иначе те могут закрыться и уйти. Тем более растет конкуренция со стороны маркетплейсов, которые в отличие от обычной торговли пользуются налоговыми преференциями.

Депутат гордумы Жанна Скворцова добавила, что ее компания владеет кафе в Сормове и арендует прилегающий земельный участок. «Только 1 апреля нам пришло уведомление о том, что с 1 января увеличилась арендная плата.

Мы платили 30 тыс. руб. аренды за прилегающий участок, благоустраивали его. Только за зиму вывезли с него снега на 350 тыс. руб. А теперь за этот участок мы должны платить 100 тыс. руб. в месяц.

Мы предложили расторгнуть договор, но это возможно при уведомлении за три месяца. Получается, что мы расторгнем его только с мая. И за пять месяцев должны заплатить 500 тыс. руб. за прилегающую территорию», — пожаловалась она.

Ради снижения арендной ставки предприниматели готовы судиться с органами власти. Однако юридически претензий к действиям правительства быть не может, так как право увеличивать ставку прописано во всех договорах аренды, считает Егор Поляков. Заместитель губернатора согласился с упреками в том, что бизнесменов не предупредили о предстоящем повышении ставки и не обсудили с ними экономические последствия.

Сейчас облправительство, по его словам, готово к диалогу. «Минимущества как представитель собственника земли должно исходить из своих коммерческих интересов. Во взаимоотношениях с торговыми центрами мы выступаем как хозяйствующий субъект. Ежегодно цены на рынке недвижимости растут быстрее потребительских, темпы роста арендной платы за землю в Нижегородской области отставали от уровня инфляции»,— разъяснил господин Поляков.

По его словам, в других городах-миллионниках в отличие от Нижнего Новгорода арендные ставки в последние несколько лет увеличивались. Более того, вице-премьер Марат Хуснуллин последние полгода требовал от регионов активнее наращивать капитализацию недвижимого имущества, полагая, что земля недооценена и должна приносить в бюджет больше доходов, рассказал заместитель губернатора.

Он добавил, что готов обсудить арендные ставки с предпринимателями, если они убедят органы власти в том, что в других регионах аренда действительно дешевле.

Тогда «дискуссия будет небесполезной», подытожил чиновник.

Добавим, что представители ТРЦ и другой коммерческой недвижимости не первый год спорят с нижегородским правительством по поводу величины налога на имущество, растущего после переоценки кадастровой стоимости земли. Коммерсанты просят льготные условия, а бизнес-омбудсмен Павел Солодкий предупреждал, что в сегодняшней экономической ситуации торговые центры «умирают» и будут «уходить с молотка» из-за снижения покупательной способности и роста налоговой нагрузки.

Арендные ставки не единственный наболевший вопрос, адресованный правительству. На встрече с Егором Поляковым предприниматели из Павлова пожаловались на изменения правил землепользования и застройки, которыми земли производственного назначения перевели в складские и коммунальные, это коснулось и предприятий оборонного комплекса.

При этом об общественных слушаниях по этому вопросу местных промышленников уведомили только в местной газете.

Владимир Зубарев