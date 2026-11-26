Бюджет Нижегородской области на 2027 год принят в I чтении
Законодательное собрание Нижегородской области при четырех воздержавшихся одобрило в первом чтении проект бюджета на 2027 год. Он сформирован в режиме жесткой экономии, напомнила на заседании министр финансов региона Ольга Сулима.
Доходы сформированы в объеме 346,7 млрд руб., расходы — 377,8 млрд руб., дефицит — 31,1 млрд руб. Все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме, отметила министр.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 300,8 млрд руб., к первоначальному бюджету 2026 года они выросли на 1,4%. В частности, поступления от НДФЛ (136,2 млрд руб.) спрогнозированы с ростом на 9%. Увеличение Ольга Сулима связала с прогнозируемым ростом фонда оплаты труда на 7,4%.
При этом доход от налога на прибыль организаций прогнозируется меньше на 10,4% (70,5 млрд руб.).
Целевые межбюджетные трансферты заложены в объеме 45,9 млрд руб. Ко второму чтению они увеличатся, в том числе за счет 1,3 млрд руб. на формирование современной городской среды.
Покрыть большую часть дефицита бюджета, 29,9 млрд руб., планируют за счет кредитов в коммерческих банках, еще 1,2 млрд руб. — за счет казначейского инфраструктурного кредита.
Госдолг на конец 2027 года прогнозируется в размере 292 млрд руб., или 71,2% собственных доходов, не считая инфраструктурных кредитов. При расчете долга учтен перенос выплаты бюджетных кредитов по 4,7 млрд руб. ежегодно с 2027-2029 на 2031-2033 годы.
Ожидается, что структура долга на конец 2027 года поменяется, в нем будут преобладать коммерческие заимствования. Они составят 43,1% (126 млрд руб.), бюджетные — 40,7% (118,6 млрд руб.), ценные бумаги — 14,2% (41,5 млрд руб.).
На конец 2026 года госдолг прогнозируется в размере 263,8 млрд руб., из которого 46,5% — бюджетные кредиты, 36,4% — коммерческие, 16,1% — ценные бумаги.
Ольга Сулима напомнила также, что Нижегородской области одобрено списание двух третей бюджетных кредитов прошлых лет. Из 46,5 млрд руб. уже списано 25,1 млрд руб.
На сегодняшнем пленарном заседании вопрос одобрили без обсуждений. Во втором чтении законопроект рассмотрят в декабре.