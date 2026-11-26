Налоговые и неналоговые доходы бюджета составят 300,8 млрд руб., к первоначальному бюджету 2026 года они выросли на 1,4%. В частности, поступления от НДФЛ (136,2 млрд руб.) спрогнозированы с ростом на 9%. Увеличение Ольга Сулима связала с прогнозируемым ростом фонда оплаты труда на 7,4%.