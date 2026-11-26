Для спасения Лейлы Татаркуловой не хватает 753 120 руб.
Галина Быкова, заведующая отделением гематологии и детской онкологии Краевой детской клинической больницы (Ставрополь): «У Лейлы острый лимфобластный лейкоз, девочка проходит химиотерапию в нашем отделении. К сожалению, на один из основных ее препаратов у Лейлы возникла тяжелая аллергия. Девочке предстоит длительное лечение, и по жизненным показаниям ей необходим более безопасный онкопрепарат спектрила высокой степени очистки. Он позволит избежать аллергических реакций, которые не только опасны для жизни, но и снижают эффективность химиотерапии. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».
Стоимость лекарства 2 991 120 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 2 150 000 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 753 120 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лейлу Татаркулову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 6