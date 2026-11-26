Галина Быкова, заведующая отделением гематологии и детской онкологии Краевой детской клинической больницы (Ставрополь): «У Лейлы острый лимфобластный лейкоз, девочка проходит химиотерапию в нашем отделении. К сожалению, на один из основных ее препаратов у Лейлы возникла тяжелая аллергия. Девочке предстоит длительное лечение, и по жизненным показаниям ей необходим более безопасный онкопрепарат спектрила высокой степени очистки. Он позволит избежать аллергических реакций, которые не только опасны для жизни, но и снижают эффективность химиотерапии. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».