Больше всего поправок ко второму чтению проекта бюджета на предстоящую трехлетку поступило от фракции «Единая Россия», которая внесла десять предложений. У ЛДПР согласовали три поправки, еще две — от «Новых людей». Также по одной поправке внесли «Зеленые», КПРФ и независимый депутат Дмитрий Павлов. В основном депутаты предлагали компенсировать расходы на свои предложения за счет средств резервного фонда Петербурга. Общая сумма поправок превышает 4,4 млрд рублей.