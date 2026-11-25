ЗакС одобрил все поправки к проекту бюджета Петербурга на 2027 год
Поддержку парламентариев получили 19 предложений
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 25 ноября приняли все 19 поправок к проекту бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, передает корреспондент «Ъ-Северо-Запад». Согласование прошли все инициативы депутатов, а также поправка от губернатора Александра Беглова.
Больше всего поправок ко второму чтению проекта бюджета на предстоящую трехлетку поступило от фракции «Единая Россия», которая внесла десять предложений. У ЛДПР согласовали три поправки, еще две — от «Новых людей». Также по одной поправке внесли «Зеленые», КПРФ и независимый депутат Дмитрий Павлов. В основном депутаты предлагали компенсировать расходы на свои предложения за счет средств резервного фонда Петербурга. Общая сумма поправок превышает 4,4 млрд рублей.
Доходы Санкт-Петербурга в 2027 году, согласно проекту бюджета, составят 1,526 трлн рублей, расходы — 1,630 трлн рублей. Дефицит ожидается на уровне 103 млрд рублей.
Подробнее о поправках к бюджету Петербурга на 2027 год — в материале «Ъ-Северо-Запад» «Бюджет пойдет на поправку».