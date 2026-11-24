Вице-премьер Андрей Никитин возглавил развитие коридора «Север—Юг»
Указ от 24 ноября одновременно освободил от этой должности Виталия Савельева
Президент РФ назначил вице-премьера Андрея Никитина специальным представителем президента по развитию международного транспортного коридора «Север—Юг». Указ от 24 ноября одновременно освободил от этой должности Виталия Савельева. Документ вступил в силу в день подписания.
Смена связана с перестановками в правительстве и парламенте. В конце сентября господин Савельев покинул пост вице-премьера после избрания депутатом Госдумы, где стал вице-спикером. Андрей Никитин занял освободившееся место 22 октября, перейдя с должности министра транспорта. Теперь он совмещает работу в правительстве с президентским поручением по коридору, который при Виталии Савельеве находился в сфере его транспортного кураторства.
«Север—Юг» — мультимодальная система протяженностью около 7,2 тыс. км. Она связывает Россию с Ираном, Индией и странами Персидского залива через Кавказ, Каспийское море и Центральную Азию. В проекте выделяют три ветви: западную — через Азербайджан, восточную — через Казахстан и Туркменистан, а также транскаспийскую, которая проходит по морю. Соглашение о создании коридора Россия, Иран и Индия подписали в 2000 году; сейчас, по данным «Интерфакса», в проекте участвуют 12 стран.
Назначение происходит на фоне роста грузопотока по западной ветви. За январь—октябрь 2026 года станции Северо-Кавказской железной дороги погрузили для этого маршрута 737,4 тыс. тонн экспортных грузов — на 50,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Отправки зерна выросли вдвое, а контейнерные перевозки — в 12 раз. По коридору также везут промышленное сырье, продукты перемола, жмыхи, комбикорма, черные металлы, сахар, строительные материалы, метизы, химикаты и соду. Эти показатели привела СКЖД.
В Минтрансе ранее приводили данные по железнодорожным перевозкам на западном направлении: в 2025 году они составили 664,4 тыс. тонн, а за первые шесть месяцев 2026 года — 300 тыс. тонн. Ведомство связывало развитие маршрута с устойчивым ростом перевозок между Россией и Ираном.
Коридор задуман как альтернатива более длинным морским маршрутам между Россией и рынками Южной Азии и Персидского залива: железнодорожное, автомобильное и морское плечи позволяют выбирать маршрут в зависимости от груза и доступной инфраструктуры. Для развития проекта странам-участницам предстоит синхронизировать погранпереходы, железные дороги, порты и тарифы.