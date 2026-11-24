«Север—Юг» — мультимодальная система протяженностью около 7,2 тыс. км. Она связывает Россию с Ираном, Индией и странами Персидского залива через Кавказ, Каспийское море и Центральную Азию. В проекте выделяют три ветви: западную — через Азербайджан, восточную — через Казахстан и Туркменистан, а также транскаспийскую, которая проходит по морю. Соглашение о создании коридора Россия, Иран и Индия подписали в 2000 году; сейчас, по данным «Интерфакса», в проекте участвуют 12 стран.