Полная замена коммунальных сетей в Удмуртии потребует около 80 млрд руб. — это половина годового регионального бюджета. Так врио главы республики Ольга Абрамова ответила на вопрос жителя городка Машиностроителей в Ижевске о том, почему нельзя раз и навсегда заменить старые трубы. Ответ прозвучал во время прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия».