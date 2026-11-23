Полная замена коммунальных сетей обойдется Удмуртии в 80 млрд рублей
Износ водопроводов в ряде муниципалитетов достигает 85%
Обновлено
Полная замена коммунальных сетей в Удмуртии потребует около 80 млрд руб. — это половина годового регионального бюджета. Так врио главы республики Ольга Абрамова ответила на вопрос жителя городка Машиностроителей в Ижевске о том, почему нельзя раз и навсегда заменить старые трубы. Ответ прозвучал во время прямой линии на телеканале «Моя Удмуртия».
Госпожа Абрамова назвала сферу ЖКХ «очень чувствительной со стороны людей». По ее словам, власти стараются решать проблемы на территориях, где откладывать обновление инфраструктуры уже невозможно. При этом износ теплосетей в республике достигает 60%, водопроводных сетей — 85%, канализационных — 80%. В отдельных муниципалитетах показатели еще выше.
Ежегодно на обновление коммунальной инфраструктуры выделяется более 4 млрд руб. Однако, как следует из ответа госпожи Абрамовой, этих средств недостаточно для одномоментной замены всех изношенных сетей.