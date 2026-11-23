По данным липецкого минсельхоза, шесть действующих в регионе предприятий ежедневно выпускают не менее 7 тыс. т продукции. Наибольшие объемы переработки демонстрируют заводы в Добринском округе и Ельце. С начала кампании на предприятиях обработали 1,8 млн т корнеплодов и произвели свыше 240 тыс. т сахара.