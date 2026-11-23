В Липецкой области произвели 507 тысяч тонн сахара
С начала текущего сезона аграрии Липецкой области переработали более 3,5 млн т сахарной свеклы, в результате чего было получено 507 тыс. т сахара. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
По данным липецкого минсельхоза, шесть действующих в регионе предприятий ежедневно выпускают не менее 7 тыс. т продукции. Наибольшие объемы переработки демонстрируют заводы в Добринском округе и Ельце. С начала кампании на предприятиях обработали 1,8 млн т корнеплодов и произвели свыше 240 тыс. т сахара.
«Мощности каждого из них позволяют перерабатывать свыше 10 тыс. т свеклы в сутки. В этом сезоне в стране таких заводов всего шесть. Два из них расположены в Липецкой области»,— рассказал министр сельского хозяйства Липецкой области Никита Кубрак.
В минсельхозе добавили, что уборка сахарной свеклы в регионе близка к завершению: собрано 5,1 млн т культуры, что составляет 98,5% от запланированных 118,5 тыс. гектаров посевных площадей на 2026 год.
Переработка сырья будет продолжена после окончания полевых работ. Общий план производства сахара в области на текущий год установлен на уровне 890 тыс. т, что позволяет Липецкой области удерживать вторую позицию в общероссийском рейтинге по данному показателю.
В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал о снижении цен на сахар в Липецкой области. В антимонопольной службе тогда отмечали, что динамика обусловлена работой самого ведомства.