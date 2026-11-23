Мусоровозы Удмуртии украсили граффити
Первые машины с рисунками ижевских художников вышли на маршруты
Первые мусоровозы с рисунками ижевских граффитчиков вышли на маршруты в Удмуртии. Об этом сообщает региональный оператор по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство».
Проект «Галерея уличного искусства» реализуется совместно с художником Денисом Гусевым. На бортах мусоровозов планируют размещать работы ижевских художников, работающих в технике граффити.
На первых машинах появились рисунки двух авторов. Художник Shon изобразил кибер-девушку, а Таня SGU — кота. На каждом мусоровозе указано имя автора.
Организаторы не ограничивали художников в выборе тематики и стиля, попросив лишь сделать изображения яркими, понятными и доброжелательными.
По словам организаторов, мусоровозы ежедневно преодолевают в общей сложности около 17,8 тыс. км. Новые машины с рисунками будут выходить на линию постепенно.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал о подготовке проекта. Директор «Спецавтохозяйства» Александр Храмцовский рассказал, что художник Денис Гусев собирает эскизы у ижевских авторов. Предполагалось, что мусоровозы станут передвижными галереями, которые будут работать по всей республике круглый год.