Допускается, что в результате сильного ветра могут упасть строительные и портовые краны, рекламные щиты, возникнуть перебои в работе морского транспорта и обрывы ЛЭП. Кроме того, в такую непогоду случаются обрывы ЛЭП, повреждения причалов и аварии на морских судах. Жителей и гостей Анапы и Темрюкского района просят в ближайшие дни быть особенно внимательными и соблюдать осторожность.