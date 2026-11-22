В Анапе и Темрюкском районе ожидают сильный ветер и шторм
В Анапе и Темрюкском районе прогнозируют усиление ветра до 20-25 метров в секунду в понедельник, во второй половине 23 ноября, а также в ночь на 24 ноября. Высота волн может достигать четырех метров. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
Допускается, что в результате сильного ветра могут упасть строительные и портовые краны, рекламные щиты, возникнуть перебои в работе морского транспорта и обрывы ЛЭП. Кроме того, в такую непогоду случаются обрывы ЛЭП, повреждения причалов и аварии на морских судах. Жителей и гостей Анапы и Темрюкского района просят в ближайшие дни быть особенно внимательными и соблюдать осторожность.